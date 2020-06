Σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών τέθηκαν χθες, Πέμπτη, δύο αστυνομικοί στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, οι οποίοι φαίνονται σε βίντεο να σπρώχνουν και να πέφτει στο έδαφος ένας 75χρονος λευκός άνδρας, την ώρα που συνεχίζονταν για 10η νύχτα οι διαδηλώσεις για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς κατά τη βίαιη προσαγωγή του.

Το βίντεο, το οποίο τράβηξε ένας δημοσιογράφος του τοπικού δημόσιου ραδιοσταθμού WBFO, δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά να πλησιάζει γραμμή αστυνομικών με εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ταραχών. Ένας από αυτούς τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Τότε ακούγεται ο ήχος σπασίματος και αίμα τρέχει από το κεφάλι του 75χρονου. Ο άνδρας αυτός, ο οποίος είναι λευκός, δεν κατονομάζεται.

A 75-year-old man is in stable, but serious condition after being shoved by police officers, causing him to fall backwards.



The incident took place in Buffalo, New York, as protesters took to the streets over the death of #GeorgeFloyd.



More videos here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/T1wUOoDWra