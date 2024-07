Ερντογάν: Είπα στον Μητσοτάκη μην μας πειράξετε – Δεν είναι δυνατή η ομοσπονδιακή λύση στην Κύπρο

Τις πάγιες τουρκικές θέσεις στο Κυπριακό επανέλαβε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το πρωί του Σαββάτου (20.7.24), υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί, να συζητήσει και να επιτύχει μόνιμη ειρηνική λύση στην Κύπρο.

Ο Ερντογάν επιτέθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας πως «στο νότιο τμήμα του νησιού υπάρχει μια κατεστραμμένη διοίκηση», ενώ εκτόξευσε αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Πρόσφατα, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας έκανε παράλογες δηλώσεις. Συναντηθήκαμε πρόσφατα με τον κ. Μητσοτάκη και του είπα: “Εμείς θα είμαστε στη Βόρεια Κύπρο στις 20 Ιουλίου και εσείς θα είστε στον Νότο, υποθέτω ότι δεν θα μας πειράξετε από εκεί”. Είπε ότι δεν θα το κάνει. Γίνονται εξαιρετικά ανεύθυνα βήματα. Δεν μπορείς να πλυθείς δύο φορές με το ίδιο νερό», ισχυρίστηκε.

«Το να αγνοούμε τις πραγματικότητες στο νησί δεν οδηγεί πουθενά», είπε ο Ερντογάν, επισημαίνοντας πως «πιστεύουμε ότι η ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή για την Κύπρο».

«Πρέπει να έχουμε κατά νου γιατί πραγματοποιήθηκε η “ειρηνευτική επιχείρηση” στην Κύπρο και γιατί η Τουρκία πήρε μια τέτοια απόφαση», δήλωσε ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της φιέστας του κατοχικού καθεστώτος για τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας στην 50η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης», είπε ο Ερντογάν και συνέχισε: «Μνημονεύω τους ηρωικούς μας μάρτυρες που έδωσαν τη ζωή τους για να κρατήσουν τη χώρα ζωντανή. Θυμάμαι τον πρωθυπουργό Ετσεβίτ, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο και άλλους πολιτικούς. Μνημονεύω επίσης τους μεχμετσίκ (Τούρκους στρατιώτες) και τους μουτζαχίντ (Τουρκοκύπριους μαχητές) των οποίων το αίμα αναμείχθηκε με το αίμα τους.

«Ελπίζω ότι θα δούμε τις μέρες που οι ηγέτες των εγγυητριών χωρών του νησιού θα επισκεφθούν και τα δύο κράτη μαζί», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

«Η υποστήριξή μας παραμένει στην ΤΔΒΚ, η οποία ιδρύθηκε στο αίμα των μαρτύρων μας, να γίνει ένα ισχυρό, ευημερούν και αξιόπιστο κράτος».

Νωρίτερα, ο Ερντογάν, συνοδευόμενος από τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ -που υποδέχθηκε τον Τούρκο πρόεδρο στο αεροδρόμιο της Τύμπου- και τον πρόεδρο του κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ στην κατεχόμενη Λευκωσία.