Ύστερα από ένα διάστημα… σιγής, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε σήμερα (24.07.2022) νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, την οποία κατηγόρησε ότι υποβαθμίζει τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας (την οποία αποκάλεσε τουρκική), ενώ δεν… ξέχασε και το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών μας. Αφορμή η επέτειος από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 99 ετών από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε στο μήνυμα του προς τον τουρκικό λαό: «Πρόσφατα, οι όροι που καταγράφονται στη Συνθήκη, ιδιαίτερα τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας, αγνοήθηκαν ή σκόπιμα υποβαθμίστηκαν από την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να αποδεχθεί αυτήν την κατάσταση, η οποία δεν συμβαδίζει με τις σχέσεις καλής γειτονίας και την τήρηση της Συνθήκης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για άλλη μια φορά, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση της Συνθήκης, μια ρητορική που χρησιμοποιεί τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή και την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Η αναφορά του δε στην “τουρκική μειονότητα” έρχεται μια μέρα αφού η Τουρκία κατηγόρησε την Ελλάδα πως κλείνει μειονοτικά σχολεία και την Αθήνα να απαντά με στοιχεία πως είναι η Άγκυρα που ξεριζώνει το ελληνικό στοιχείο!

Recently, the conditions registered in the Lausanne Peace Treaty, especially the rights of the Turkish minority, have been deliberately eroded by Greece – Türkiye's President Erdogan pic.twitter.com/EBH73IgTTu