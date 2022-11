Την ακραία προκλητική του συμπεριφορά «θυμήθηκε» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Μπαλί, όπου βρέθηκε για τη G20, απείλησε ξανά την Ελλάδα με το «θα έρθουμε ένα βράδυ». Και κάλεσε την Ελλάδα «να ξέρει τα όριά της»!

Οι επιθετικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τις οποίες απείλησε ξεκάθαρα την Ελλάδα με εισβολή (!), έρχονται την επόμενη μάλιστα των συναντήσεών του στα περιθώρια της G20, με τον Τζο Μπάιντεν και τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα και επιμένω ότι “μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά”», είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας, που επιτέθηκε στην Ελλάδα και για τα νησιά, λέγοντας πως «όσο και να στρατιωτικοποιεί τα νησιά, όσα οπλικά συστήματα και να παίρνει», εκείνος απειλεί πως «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά».

Η φράση αυτή, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, ειπώθηκε δυο φορές από τον Ερντογάν.

«Επιμένω στο μια νύχτα θα ρθούμε ξαφνικά. Είναι σημαντική για εμένα αυτή η δήλωση. Πρέπει η Ελλάδα να ξέρει τα όριά της και τους όρους γειτονίας. Όσο και αν γεμίζουν τα νησιά με όπλα, δεν θα τους ωφελήσει. Αν διαβάσουν το παρελθόν, θα δουν τι έχει συμβεί. Όσα είπα, δεν είναι ζήτημα ισχύος, είναι ζήτημα καρδιάς», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

#BREAKING Türkiye tells Greece to mind its place, remember the history, says President Erdogan as he reiterates saying of 'we can come suddenly one night' pic.twitter.com/9KfQeaedm1 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 16, 2022

#BREAKING Greece boosting its military presence on Aegean islands has no meaning, Turkish president Erdogan says pic.twitter.com/Wxdj7QFV7M — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 16, 2022

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στην Κύπρο (μετά το “χαστούκι” του Στέιτ Ντιπάρτμεντ) και την απόφαση να εντάξει στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών το ψευδοκράτος, λέγοντας ότι η απόφαση ισχύει και πως η Τουρκία δεν χρειάζεται την άδεια καμίας χώρας…

#BREAKING Erdogan say Turkish Republic of Northern Cyprus' observer status in Organization of Turkic States is ‘valid,’ 'doesn't need permission from any country' pic.twitter.com/AYNfaU4D6l — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 16, 2022

Επίσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι ο Τζο Μπάιντεν του ανέφερε ότι «υπάρχουν μερικές θετικές εξελίξεις στο θέμα των F-16», ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, του είπαν για τα αντιαεροπορικά συστήματα ότι «υπάρχουν τεχνικά εμπόδια».

«Θα μιλήσω με τον Πούτιν»

Από τη συνέντευξη Τύπου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά στα όσα έγιναν στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία και το θάνατο δυο ανθρώπων από πύραυλο που, μάλλον, εκτοξεύτηκε από ουκρανικό έδαφος.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «σέβεται τις εξηγήσεις της Ρωσίας».

«Ο ισχυρισμός ότι πρόκειται για ένα ρωσικό πύραυλο θα ήταν μια πρόκληση. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να φέρουμε την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων). Οι προκλήσεις δεν βοηθούν», είπε ο Ερντογάν.

«Η ανακοίνωση της Ρωσίας ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτούς και οι δηλώσεις Μπάιντεν ότι οι πύραυλοι αυτοί δεν είναι ρωσικής κατασκευής δείχνουν ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι η κατάσταση πρέπει να ερευνηθεί και ότι θα συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όταν επιστρέψει στην Τουρκία.

Παράλληλα, εμφανίστηκε «πεπεισμένος» ότι η συμφωνία για τις εξαγωγές των ουκρανικών σιτηρών θα παραταθεί μετά τις 19 Νοεμβρίου, ενώ πρόσθεσε ότι η Άγκυρα καταβάλλει προσπάθειας προκειμένου να παραταθεί για ένα έτος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Μπαλί.

Η Τουρκία μεσολάβησε για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία επέτρεψε την εξαγωγή σχεδόν 11 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών. Ωστόσο η συμφωνία λήγει το Σάββατο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες, Τρίτη, απευθυνόμενος στη G20, την «επ’ αόριστον» παράταση της συμφωνίας.