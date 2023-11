Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε κατά πάντων, κατά την επιστροφή του από το Καζακστάν, εξαπολύοντας «πυρά» κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά της ΕΕ και τονίζοντας ότι η Τουρκία μπορεί να θεωρηθεί εγγυήτρια χώρα στη Γάζα.

Μετά τη 10η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στο Καζακστάν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στην Τουρκία και σχολίασε τα τεκταινόμενα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αλλά και για την ΕΕ και για το μέλλον της Γάζας.

«Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον ένα πρόσωπο που μπορεί να θεωρηθεί συνομιλητής μας με οποιονδήποτε τρόπο», διαμήνυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σημείωσε ότι οι αποφάσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ληφθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Βέβαια, σημείωσε ότι δεν γίνεται να κοπούν εντελώς οι δεσμοί μεταξύ δύο χωρών, ιδιαίτερα στη διεθνή διπλωματία, γι’ αυτό και ανέφερε ότι θα χρησιμοποιήσει και ουσιαστικά εξαντλήσει όλα τα διπλωματικά μέσα μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραχήμ Καλίν.

Erdogan says Netanyahu isn’t someone he can continue to contact, “we wiped him out” he said