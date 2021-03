Μια γενική, άνευρη και διπλωματική ανακοίνωση εξέδωσαν η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά την τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Σε αυτήν αναφέρεται αόριστα πως οι δύο κορυφαίοι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «συζήτησαν για το τι ακολούθησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς και την πορεία των σχέσεων ΕΕ- Τουρκίας», ενώ «η πλευρά της ΕΕ υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς αποκλιμάκωσης και της περαιτέρω ενίσχυσης της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο θετική ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας».

Μάλιστα συζητήθηκε και το ενδεχόμενο επίσκεψης της κυρίας Ντερ Λάιεν και του κυρίου Μισέλ στην Τουρκία.

Ωστόσο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλουν τα θέματα που έθεσε στην τηλεδιάσκεψη ο Ερντογάν, που κάθε άλλο γενικά και αόριστα είναι.

Όπως μεταδίδει το Τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Πρόεδρος της Τουρκίας έστρεψε πάλι τα βέλη του εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, λέγοντας πως η Τουρκία είναι εγγυητής της ομαλότητας, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, «παρά τις προκλήσεις και την επιθετικότητα της Αθήνας και των Ελληνοκυπρίων».

#BREAKING | Turkey maintains, supports stability and cooperation in E. Med, Aegean despite Athens and Greek Cypriots' provocations and aggression, says president

Επιπλέον ο Ερντογάν επανέφερε την πρότασή του για Διάσκεψη των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να μην επιτρέψει στην Αθήνα και τους Ελληνοκυπρίους να εκμεταλλευθούν την έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής»

Αναφορικά με το Κυπριακό ο Ερντογάν – πάντα κατά το Anadolu – είπε σε Ντερ Λάιεν και Μισέλ πως πρέπει να συζητηθούν «ρεαλιστικές λύσεις και να μην υποδεικνύονται μοντέλα που έχει αποδειχθεί πως είναι αναποτελεσματικά», υπονοώντας σαφώς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία αποτελούν και ευρωπαϊκή θέση.

#BREAKING | Turkish president says realistic options must be discussed in Cyprus issue instead of dictating models proven to be ineffective to sides on the island