Ερντογάν: Θρασύς και απρεπής ο Δένδιας, ο Μητσοτάκης να τον βάλει στη θέση του

Με επιθετική διάθεση ήταν και οι νέες δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας στην Τουρκία από τα Κατεχόμενα όπου βρέθηκε το Σάββατο (20.7.24) για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που στη «φιέστα» στα Κατεχόμενα δήλωσε πως στην Κύπρο δεν γίνεται να υπάρξει ομοσπονδιακή λύση, επιστρέφοντας στην Τουρκία και μιλώντας σε δημοσιογράφους, συνέχισε στον ίδιο προκλητικό τόνο. Επιτέθηκε στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τον βάλει στη θέση του.

«Δεν μπορεί να υπάρξει πιο θρασύς και απρεπής έκφραση από το να σηκώνεται και να λέει ότι οι Τούρκοι είναι κατακτητές εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να βάλει στη θέση του αυτόν τον υπουργό, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να μιλάμε άλλο. Έχουμε ήδη μιλήσει γι’ αυτά που θα μιλήσουμε. Συνεχίζουμε την πορεία μας ακριβώς με τον ίδιο τρόπο», είπε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την επίσκεψη στα Κατεχόμενα.

«Το Κυπριακό δεν είναι μόνο δικό μας, αλλά και η κόκκινη γραμμή των 85 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό μια για πάντα. Κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να δει και να παρουσιάσει τον τουρκοκυπριακό λαό, το ουσιαστικό στοιχείο του νησιού, ως μειονότητα. Το επιβεβαιώσαμε κυριολεκτικά στη σημερινή μας επίσκεψη. Καθίσταται σαφές μέρα με τη μέρα ότι το μοντέλο των δύο κρατών είναι η μόνη λύση στο Κυπριακό. Η Τουρκία και ο τουρκοκυπριακός λαός έχουν κάνει κάθε θυσία στον δρόμο προς τη λύση. Αν και το κόμμα που είπε «ναι» στο Σχέδιο Ανάν ήταν η Βόρεια Κύπρος, δυστυχώς ήταν οι Ελληνοκύπριοι που εκτιμήθηκαν. Δεν είναι πλέον δυνατό να φτάσουμε πουθενά με αυτή την κατανόηση. Πουθενά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την καταγραφή της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, που είναι κεκτημένα δικαιώματά τους. Ειλικρινά, δεν θεωρούμε δυνατό να ξεκινήσει μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία χωρίς να καθιερωθεί μια εξίσωση όπου και τα δύο μέρη κάθονται και φεύγουν εξίσου από το τραπέζι».

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τον τερματισμό της άδικης απομόνωσης που υφίσταται διεθνώς η Βόρεια Κύπρος. Κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι η Βόρεια Κύπρος θα πάρει τη θέση που της αρμόζει κάτω από την ομπρέλα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Από αυτή την άποψη, η συμμετοχή του κ. Τατάρ στη Σύνοδο Κορυφής των Τουρκικών Κρατών που πραγματοποιήθηκε στη Σούσα ήταν εξαιρετικά σημαντική. Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν νέα βήματα την επόμενη περίοδο. Θα στέψουμε τα κέρδη που δημιουργήσαμε με την Ειρηνευτική Επιχείρηση του 1974 και ενισχύσαμε με την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου το 1983, με το τουρκοκυπριακό κράτος να αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός να μας βοηθήσει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως «εάν χρειαστεί η Τουρκία θα κατασκευάσει ναυτικές βάσεις και θαλάσσιες υποδομές στη Βόρεια Κύπρο», συνέχισε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Επίσης, εκτόξευσε αιχμές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου για τη στήριξή τους στο Ισραήλ. «Η συνενοχή στις σφαγές στο Ισραήλ δεν θα εξυπηρετήσει ούτε τους Ελληνοκύπριους, ούτε την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

