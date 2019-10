Ερντογάν: Τους… γράφει όλους κανονικά και «επελαύνει» στην Συρία!

Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τη στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία «ό,τι κι αν λέει ο οποιοσδήποτε», διαμήνυσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η μάχη θα συνεχιστεί έως την «τελική νίκη».

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την επιχείρηση μέχρι τέλους, χωρίς να δίνουμε προσοχή σε απειλές. Θα ολοκληρώσουμε, οπωσδήποτε, τη δουλειά που ξεκινήσαμε. Η μάχη μας θα συνεχιστεί έως την επίτευξη της τελικής νίκης» υπογράμμισε ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Επιπλέον, ο αρχηγός του τουρκικού κράτους καταφέρθηκε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου για την κριτική που ασκούν σε βάρος της στρατιωτικής επιχείρησης της Άγκυρας και ζήτησε διεθνή χρηματοδότηση για τα σχέδια της Άγκυρας για μια «ζώνη ασφαλείας» στη βορειοανατολική Συρία.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν διαμήνυσε επίσης πως η Τουρκία σκοπεύει να εκδιώξει τους υπό την ηγεσία των Κούρδων μαχητές από την πόλη Μάνμπιτζ της βόρειας Συρίας, μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν αξιωματούχοι των Κούρδων της Συρίας με τη συριακή κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσουν την επίθεση της Άγκυρας.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους πριν την επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν είπε πως η Τουρκία θα εφαρμόσει τα σχέδιά της για τη Μάνμπιτζ και θα εγκαταστήσει εκεί Άραβες, έπειτα από την αποτυχία μιας συμφωνίας με την Ουάσινγκτον πέρυσι που προέβλεπε την αποχώρηση των μαχητών της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG.

«Η συμφωνία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν οι τρομοκρατικές οργανώσεις να απομακρυνθούν από τη Μάνμπιτζ μέσα σε 90 ημέρες», είπε, εννοώντας τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG). «Ωστόσο, πέρασε ένας χρόνος και η Μάνμπιτζ δεν έχει εκκαθαριστεί», είπε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

«Εμείς, ως Τουρκία, δεν θα μπούμε στη Μάνμπιτζ μέχρι ν’ αδειάσει. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της περιοχής εκείνης, οι Άραβες, και οι φυλές που είναι οι αληθινοί ιδιοκτήτες θα πάνε εκεί. Η προσέγγισή μας στο θέμα αυτό είναι να εγκατασταθούν εκεί και να προβλέψουμε για την ασφάλειά τους», προσέθεσε.

Πάντως, τουρκικά ΜΜΕ, όπως η Daily Sabah, ήδη αναφέρει πως οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη «μπει» στην συγκεκριμένη πόλη για να την… καθαρίσουν.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις κουρδικές δυνάμεις και στη Δαμασκό, ο Ερντογάν είπε πως δεν περιμένει να ανακύψουν οποιαδήποτε προβλήματα στην πόλη Κομπάνι και πρόσθεσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμρ Πούτιν έχει μια «θετική προσέγγιση».

«Υπάρχουν πολλές φήμες αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, ιδιαίτερα μέσω της πρεσβείας και με τη θετική προσέγγιση της Ρωσίας στο Κομπάνι, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν οποιαδήποτε θέματα», είπε, χωρίς να επεκταθεί.

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία κατηγόρησε τις δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας ότι άδειασαν μια φυλακή όπου κρατούνταν κρατούμενοι που συνδέονταν με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, αφού χαρακτήρισαν «παραπληροφόρηση» τις δηλώσεις τους για μαζική απόδραση συγγενών τζιχαντιστών.

«Στη ζώνη την οποία ελέγχουμε, υπάρχει μία και μοναδική φυλακή του Νταές (αραβικό ακρωνύμιο του ΙΚ). Όταν πήγαμε εκεί, διαπιστώσαμε ότι είχε αδειάσει», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

«Έχουμε φωτογραφίες και βίντεο», πρόσθεσε. Δεν διευκρίνισε σε ποια φυλακή αναφερόταν.

Αργότερα σήμερα, τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα από την άδεια φυλακή, όπως είπαν, στο κέντρο της πόλης Τελ Αμπιάντ, κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία. Τα πλάνα δείχνουν Τούρκους στρατιώτες να περιφέρονται σε ένα άδειο κτίριο μέσα στο οποίο έχουν κτιστεί κελιά φυλακής.

