Με μια καθυστέρηση – ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δεσμευτεί πως θα εισήγαγε στην τουρκική εθνοσυνέλευση την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στις αρχές Οκτωβρίου – ο Τούρκος Πρόεδρος υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας, ο Ερντογάν παρέπεμψε πλέον το θέμα στην Τουρκική Βουλή που καλείται να οριστικοποιήσει την ένταξη της Σουηδίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ερντογάν είχε δεσμευτεί στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατά την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας τον περασμένο Ιούλιο να μην καθυστερήσει άλλο την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία.

Τότε είχε γίνει γνωστό ότι ο Ερντογάν – αν και ο ίδιος επισήμως το διέψευδε – ζητούσε ως «αντάλλαγμα» την έγκριση από το Κογκρέσο για την πώληση αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, κάτι που πάντως δεν έχει γίνει ακόμη.

The Protocol on Sweden’s NATO Accession was signed by President Recep Tayyip Erdoğan on October 23, 2023 and referred to the Grand National Assembly of Türkiye.