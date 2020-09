Ο Lil Nas X επιδεικνύει τις ικανότητες του στο hip-hop σε ένα νέο παιδικό βιβλίο. Ο Αμερικανός ράπερ θα κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο με τίτλο «C Is for Country».

Το αλφαβητάριο ακολουθεί έναν νεαρό καουμπόι και τον βοηθό του, Panini το πόνυ. “Χρησιμοποιούν την αλφαβήτα για να αναζητήσουν την περιπέτεια σε λιβάδια, να αγκαλιάσουν την οικογένεια και να γιορτάσουν την ατομικότητα, όλα μέσα σε μια μέρα”, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου. “Ως μπόνους, στην εικονογράφηση σε ολόκληρο το βιβλίο περιλαμβάνονται εκπλήξεις αναγνωρίσιμες στους θαυμαστές του Nas, οι οποίες προσθέτουν ένα άλλο επίπεδο στην εμπειρία ανάγνωσης»”.

Η εικονογράφηση είναι του Theodore Taylor III καλλιτέχνη, σχεδιαστή και φωτογράφου.

i’m dropping the best kids book of all time soon! C IS FOR COUNTRY, out January 5, 2021 from @randomhousekids. I can't wait to share it with you all. You can pre-order it right here!!!: https://t.co/lLqM4CqXA5 pic.twitter.com/h0hhnlvPTO