Έσπειρε τον πανικό στις Βρυξέλλες! Πυροβόλησε μέσα στον σιδηροδρομικό σταθμό

Ο άγνωστος αφού… έσπειρε τον πανικό στον σταθμό στις Βρυξέλλες τράπηκε σε φυγή. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της εισαγγελίας της βελγικής πρωτεύουσας.

Μεγάλα μέσα ενημέρωσης του Βελγίου ανέφεραν ότι μια «πυροδότηση» προκάλεσε την εκκένωση του σταθμού από την αστυνομία. Η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές διέψευσαν αυτή την πληροφορία.

Η εκπρόσωπος τόνισε ότι εικόνες από βίντεο έδειξαν κάποιον να πυροβολεί στο έδαφος περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας).

Η περιοχή αποκλείστηκε και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Οι κάλυκες των σφαιρών περισυλλέχθηκαν και στάλθηκαν στο εργαστήριο για βαλλιστικό έλεγχο. Την ίδια ώρα, η αστυνομία αναζητεί τον ύποπτο, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik ότι η αστυνομία προσπαθεί να διασταυρώσει πληροφορίες για έναν ή δύο ένοπλους άνδρες στο σταθμό.

Brussels south station / gare du midi is in full lockdown now as more police and emergency services are still arriving. pic.twitter.com/7owSCVFejt

— Coen Jacobs (@CoenJacobs) May 9, 2018