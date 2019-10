Έσσεξ: Αυτή είναι η νταλίκα του θανάτου – “Έκρυβε” 39 πτώματα

Σοκαρισμένη η Βρετανία παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά την ανακάλυψη 39 πτωμάτων μέσα σε νταλίκα στο Έσσεξ του ανατολικού Λονδίνου. Τα 38 από τα θύματα είναι ενήλικες, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς είναι κι ένας έφηβος.

Η μακάβρια αποκάλυψη έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (23.10.2019) όταν η αστυνομία βρήκε τη νταλίκα του θανάτου στο βιομηχανικό πάρκο Ουότεργκλεϊντ στο Γκρέις, περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λονδίνου και κοντά στις αποβάθρες του Τάμεση.

Και τα 39 θύματα ήταν νεκρά όταν εντοπίστηκαν από την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν τα θύματα ήταν μετανάστες. Εκείνο, πάντως, που ανακοίνωσε η αστυνομία του Έσσεξ ήταν πως σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η νταλίκα είχε ξεκινήσει από τη Βουλγαρία και μπήκε στη Βρετανία το περασμένο Σάββατο, από το λιμάνι Χόλιχεντ της Ουαλίας.

Από την πρώτη στιγμή, έχει συλληφθεί ως ύποπτος για φόνο ο 25χρονος Βορειοϊρλανδός οδηγός της νταλίκας, ο οποίος και εξακολουθεί να κρατείται. Ο χώρος όπου βρέθηκε η νταλίκα έχει αποκλειστεί και μέλη των ιατροδικαστικών υπηρεσιών κάνουν έρευνες ώστε να μπορέσουν να διαλευκάνουν την υπόθεση.

