Βρετανία: Φρίκη στο Έσσεξ! Βρήκαν 39 πτώματα μέσα σε νταλίκα!

Μακάβρια υπόθεση συγκλονίζει τη Βρετανία. Μέσα σε κοντέινερ νταλίκας στο Έσσεξ του ανατολικού Λονδίνου βρέθηκαν 39 πτώματα, ανάμεσά τους κι ένας έφηβος.

Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν στον 25χρονο οδηγό ως ύποπτο για φόνο! Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 25χρονος είναι Βορειοϊρλανδός.

Η νταλίκα με τα 39 πτώματα εντοπίστηκε στη 01:40 (τοπική ώρα) σε βιομηχανικό πάρκο στο Έσσεξ.

Η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως η νταλίκα είχε ξεκινήσει από τη Βουλγαρία και μπήκε στη Βρετανία το περασμένο Σάββατο.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

