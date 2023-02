Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποδέχτηκαν τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με πολύ ζεστό τρόπο χθες (9.2.2023) στις Βρυξέλλες, αλλά με ακόμα θερμότερο τρόπο τον υποδέχτηκε η Σάνα Μαρίν.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν ήταν ιδιαίτερη και φιλική και… διαχυτική με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και οι αγκαλιές τους στο περιθώριο της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν viral.

Η Σάνα Μαρίν πήγε κοντά στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον αγκάλιασε και έπιασε την κουβέντα (περί πολιτικής, βέβαια) μαζί του.

🇺🇦 PES stands with #Ukraine and Ukrainians in their fight against the Russian aggression.#StandWithUkraine@MarinSanna @antoniocostapm @RobertAbela_MT @JosepBorrellF @Statsmin pic.twitter.com/gKZ5R8rJml