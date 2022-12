Νέες βολές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απειλώντας να χρησιμοποιήσει τον νέο πύραυλο TAYFUN, το βεληνεκές του οποίου φθάνει μέχρι την Αθήνα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μάλιστα, μιλώντας στην Σαμσούντα σε εκδήλωση νέων του κόμματός του, συνέδεσε την απειλή του με τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών με αμερικανικά όπλα.

Όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Ρατζίπ Σοϊλού, ο Ερντογάν ανέφερε: «Η Ελλάδα φοβάται τους πυραύλους μας. Λένε πως ο πύραυλος TAYFUN θα χτυπήσει την Αθήνα, θα το κάνει αν δεν κάθονται φρόνιμα».

Erdogan: "Greece is afraid of our missiles. They say that the TAYFUN missile will hit Athens, it will, unless you stay calm."