Φεντερίκα Μογκερίνι: Το νέο σκάνδαλο στην ΕΕ «βούτυρο στο ψωμί» της Ρωσίας

Την ώρα που η Ευρώπη χάνει αρκετή από την διαπραγματευτική της αξία όσον αφορά τη θέση της στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή, ένα ακόμη σκάνδαλο έρχεται να ταρακουνήσει τα θεμέλια της Ένωσης.

Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρεί τις ΗΠΑ να έχουν ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου και εκείνη να έχει ρόλο κομπάρσου που μόνο για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να έχει σημασία η στήριξή της, ένα ακόμη σκάνδαλο φέρνει προβλήματα στην κοινότητα.

Μετά το Qatargate, η πολιτική ζημιά που προξενεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα καινούργιο σκάνδαλο με κεντρικό πρόσωπο την πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι που μάλιστα είχε διαχειριστεί τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας είναι «βούτυρο στο ψωμί» όσων επιβουλεύονται την ενότητα των χωρών, ιδιαιτέρως για τη Μόσχα.

Πρώτη που αντέδρασε με πολύ αυστηρό τόνο στο νέο σκάνδαλο είναι η Ρωσία, που δεν έχασε την ευκαιρία να προσπαθήσει να διασύρει την ΕΕ διεθνώς με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα να δηλώνει πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τα στραβά μάτια για τη δική της διαφθορά, αλλά δεν σταματά να κάνει κήρυγμα σε άλλους. Εκατομμύρια ευρώ έχουν διοχετευθεί στην Ουκρανία μέσω των αγωγών διαφθοράς, κάτι που γίνεται επί χρόνια και σε κοινή θέα».

Πολιτικός σεισμός στην ΕΕ

Οι βελγικές αρχές προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (02.12.2025) σε τρεις συλλήψεις και εκτεταμένες έρευνες στις Βρυξέλλες και την Μπριζ, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή απάτη στη χρήση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ και πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, η οποία σήμερα είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης. Το Κολλέγιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και θεωρείται το «φυτώριο» της Ε.Ε. για διπλωμάτες και δημόσιους λειτουργούς, καθώς μεταξύ των αποφοίτων του συναντά κανείς κορυφαίους πολιτικούς και αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών.

Τρεις συνολικά ύποπτοι συνελήφθησαν. Μεταξύ αυτών – εκτός της Μογκερίνι – φέρονται να είναι ένας διευθυντής του Κολλεγίου της Ευρώπης και ο πρώην γενικός γραμματέας της EEAS (2021–2025), ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο. Ο Σαννίνο, που είχε υπηρετήσει στη θέση αυτή κατά τη θητεία της Mogherini, σήμερα είναι γενικός διευθυντής στο τμήμα Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και με την έγκριση της βελγικής αστυνομίας, σε γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες. Σύμφωνα με την EPPO, είχε προηγηθεί αίτημα άρσης ασυλίας για ορισμένους από τους υπόπτους, κάτι που έγινε, υπογράμμισε επίσης η ευρωπαϊκή εισαγγελία, χωρίς να αναφέρει ονόματα ούτε καθήκοντα.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2021–2022 και οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παραβίαση του άρθρου 169 του Κανονισμού Οικονομικών της ΕΕ σχετικά με τον δίκαιο ανταγωνισμό, καθώς και διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών προμήθειας σε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.

Ποια είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι

Η Φεντερίκα Μογκερίνι είναι Ιταλίδα πολιτικός, η οποία διατέλεσε Ύπατη Εκπροσώπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Ήταν, επίσης, από τον Νοέμβριο του 2014, και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γεννημένη στη Ρώμη το 1973, αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής διπλωματίας. Κόρη του σκηνοθέτη και σκηνογράφου Φλάβιο Μογκερίνι, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο La Sapienza, με ειδίκευση στην πολιτική φιλοσοφία.

Η πολιτική της διαδρομή ξεκίνησε από την Αριστερά, αρχικά στη Νεολαία του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και αργότερα στις διαδοχικές μεταμορφώσεις του χώρου μέχρι το σημερινό Δημοκρατικό Κόμμα. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 βρέθηκε στο επιτελείο της ηγεσίας της ιταλικής κεντροαριστεράς, αναλαμβάνοντας κρίσιμους φακέλους εξωτερικής πολιτικής, από το Αφγανιστάν και το Ιράκ μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το 2008 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής. Διακρίθηκε στις επιτροπές Άμυνας και Εξωτερικών, ενώ εκπροσώπησε την Ιταλία στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο ΝΑΤΟ.

Η Μογκερίνι εντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 στην Κυβέρνηση Ρέντσι ως Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας. Ήταν η τρίτη γυναίκα στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας που αναλάμβανε αυτό το πόστο, μετά την Σουζάνα Ανιέλι και την Έμα Μπονίνο.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2014, ανέλαβε τη σημαντικότερη θέση της καριέρας της: Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη διάρκεια της θητείας της (2014–2019) διαχειρίστηκε κρίσιμα διεθνή μέτωπα, από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας μέχρι τη Συριακή σύγκρουση, ενώ η συμβολή της στην επίτευξη της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θεωρήθηκε καθοριστική, χαρίζοντάς της διεθνή αναγνώριση.

Το 2020 ανέλαβε πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ενός από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα ευρωπαϊκών σπουδών.