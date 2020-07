Διαφορετικό το Φεστιβάλ Βενετίας 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα λόγω των νέων δεδομένων που θέτει η πανδημία. Ωστόσο, η πρώτη “μετά κορονοϊό” γιορτή του σινεμά θα διεξαχθεί κανονικά από τις 2 έως 12 Σεπτεμβρίου. Επικεφαλής της κριτικής επιτροπής της φετινής “Μόστρα” η Κέιτ Μπλάνσετ.

Οι διοργανωτές του 77ου Φεστιβάλ Βενετίας ανακοίνωσαν τη σύνθεση της επιτροπής που θα πλαισιώσει την Κέιτ Μπλάνσετ. Μεταξύ τους η Λουντιβίν Σανιέ, αποκάλυψη του σκηνοθέτη Φρανσουά Οζόν, ο οποίος τη σκηνοθέτησε στις ταινίες “Σταγόνες νερού σε καυτές πέτρες”, “Οκτώ γυναίκες” και το θρίλερ “Η Πισίνα”.

Η ταλαντούχα ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει πρόσφατα στη διεθνή σειρά The Young Pope και The New Pope του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, καθώς και στην ταινία “Η αλήθεια” του Χιροκάζου Κόρε – Εντα, που πέρυσι εγκαινίασε το πρόγραμμα της “Μόστρα”.

Στο πλευρό της θα καθίσει η Αυστριακή κινηματογραφίστρια Βερόνικα Φραντς, 55 ετών, που ξεχώρισε με το σκληρό της φιλμ “Καληνύχτα Μαμά” (Goodnight Mommy του 2014), σε συνεργασία στη σκηνοθεσία με τον Ζεβερίν Φιαλά, μια ταινία μεγάλου μήκους που βραβεύτηκε πολλές φορές και που είχε εκπροσωπήσει την Αυστρία στα βραβεία Όσκαρ.

Η Βρετανίδα συνάδελφός της Τζοάνα Χογκ (60 ετών ) έχει τέσσερις ταινίες στο ενεργητικό της, η τελευταία εκ των οποίων, “Το Ενθύμιο” έκανε πρεμιέρα στο American Sundance Film Festival πέρυσι.

Ο εκπρόσωπος του “νέου κύματος” του ρουμανικού κινηματογράφου Κρίστι Πούιου (53 ετών), έκανε το ντεμπούτο του πίσω από την κάμερα το 2001 με την ταινία χαμηλού προϋπολογισμού Marfa si banii (Το εμπόρευμα και τα λεφτά).

Το 2005, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, η μαύρη κωμωδία “Ο θάνατος του Ντάντε Λαζαρέσκου”, κέρδισε την αποθέωση των κριτικών και απέσπασε το βραβείο Un Certain Regard στις Κάννες. Το 2020, με την ταινία Malmkrog, κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη στην ενότητα “Encounters” (Συναντήσεις) της Μπερλινάλε Berlinale.

Ο Γερμανός συνάδελφός του Κρίστιαν Πέτζολντ (59 ετών) βραβεύτηκε τρεις φορές από Γερμανούς κριτικούς για το “Έλεγχος Ταυτότητας” (Identity Check του 2000), που παρουσιάστηκε στη Βενετία, το “Φαντάσματα” Ghosts (2005) και Yella (2007), που αμφότερες παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο.

Στο διαγωνιστικό μέρος της Μόστρα στη Βενετία συμμετείχε το 2008 με την ταινία Jerichow, ενώ κέρδισε την Ασημένια Αρκούδα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 2012 με την ταινία Barbara το 2012.

Γεννημένος το 1973 στο Μπάρι (νότια Ιταλία), ο Νικόλα Λατζόια έχει γράψει δέκα μυθιστορήματα, και επίσης δοκίμια και διηγήματα. Το 2015, κατέκτησε το σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο Strega (ιταλικό ισοδύναμο του Goncourt) για τη La Ferocia (Η Θηριωδία).

Η 77η Μόστρα θα πραγματοποιηθεί με βάση ένα ένα μειωμένο πρόγραμμα προβολών σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και σύμφωνα με ένα αυστηρό πρωτόκολλο υγείας, ιδίως στην απόσταση που θα τηρούν οι θεατές στις αίθουσες προβολής, λόγω της πανδημίας.

Η φετινή εκδήλωση αντιμετωπίζεται ως ακτίδα ελπίδας από τον κόσμο του κινηματογράφου, σε μια χρονιά που χαρακτηρίσθηκε από το κλείσιμο των αιθουσών προβολής, τις αναστολές γυρισμάτων και ακυρώσεις πολλών κινηματογραφικών φεστιβάλ.

