Φιλιππίνες: 14 νεκροί και 32.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της καταιγίδας Trami

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις Φιλιππίνες, ενώ δεκάδες χιλιάδες έφυγαν από τα σπίτια τους, λόγω της καταιγίδας Trami.

Το βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων σάρωσε η καταιγίδα Trami, η οποία έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 14 ανθρώπων και προσεγγίζει το Λουσόν, το μεγαλύτερο νησί της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε η καταιγίδα και μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστούν κάτω από το νερό ολόκληρα χωριά και αυτοκίνητα να παρασυρθούν από ορμητικούς χειμάρρους λάσπης στην περιοχή Καμαρίνες Σουρ.

Τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ η καταιγίδα κατευθύνεται πως τη νήσο Λουσόν.

Στην περιοχή Μπικόλ, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα, οι σαρωτικές πλημμύρες περιέπλεξαν τις επιχειρήσεις διάσωσης, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Rescue workers helped evacuate people from fatal floods, as a storm approaches the Philippines.



