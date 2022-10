Αεροπλάνο της Korean Air βγήκε εκτός διαδρόμου και υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Σέμπου στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρία, το περιστατικό έγινε το βράδυ της Κυριακής στις Φιλιππίνες και πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι όλοι οι επιβάτες εγκατέλειψαν με ασφάλεια το αεροπλάνο. Ωστόσο, βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το σημείο δείχνουν ότι το σκάφος της Korean Air υπέστη σοβαρές ζημιές.

Το αεροσκάφος Airbus SE A330, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Σεούλ -Σέμπου, επιχείρησε να προσγειωθεί δύο φορές εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, πριν βρεθεί εκτός του διαδρόμου στην τρίτη προσπάθεια επανακύκλωσης (go around) που έγινε στις 23:07 τοπική ώρα, όπως ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή της η Korean Air.

“Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε τρία τοπικά ξενοδοχεία, ενώ μία εναλλακτική πτήση προγραμματίστηκε”, όπως ανακοίνωσε η ίδια αεροπορική εταιρία για την πτήση KE361. “Επί του παρόντος διερευνούμε τα αίτια του συμβάντος”, πρόσθεσε.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, με το ριναίο σύστημα προσγείωσης να φαίνεται ότι έχει υποστεί αστοχία και έχει καταρρεύσει.

Ο πρόεδρος της Korean Air Κι Χονγκ Γου συνέταξε επιστολή ζητώντας συγνώμη για το συμβάν στην αναφερόμενη πτήση, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα της εταιρίας, σημειώνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί μία έρευνα σε βάθος, από τις τοπικές αρχές της πολιτικής αεροπορίας αλλά και τις αρμόδιες κορεατικές αρχές.

“Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υπόσχεσή μας για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων και θα κάνουμε το καλύτερο που περνάει από το χέρι μας για την εφαρμογή μέτρων που θα αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου συμβάντος”, ανέφερε ο Γου.

Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο περιστατικό παραδόθηκε στην Korean Air το 1998, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα ιχνηλάτησης πτήσεων FlightRadar24, η οποία ανέφερε ότι άλλες πτήσεις προς το Σέμπου ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια ή επέστρεψαν στα αεροδρόμια από τα οποία είχαν απογειωθεί.

Η Αρχή του Διεθνούς Αεροδρομίου Μακτάν-Σέμπου ανακοίνωσε ότι ο διάδρομος έκλεισε προσωρινά προκειμένου να γίνει σχετική επιθεώρηση για τις παραμέτρους ασφαλούς χρήσης του.

KE 631 aftermath.



Hats off to the crew as no one was injured!



"Any landing you can walk away from is a good one."#koreanair #cebu#ke631 pic.twitter.com/4CdnSCOs46