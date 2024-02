Φιλιππίνες: Ανέσυραν ζωντανό κοριτσάκι 60 ώρες μετά τις φονικές κατολισθήσεις

Μπροστά σε ένα θαύμα βρέθηκαν οι διασώστες στις Φιλιππίνες, καθώς εντόπισαν και κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα μικρό κορίτσι, που ήταν θαμμένο για περίπου 60 ώρες κάτω από τόνους λάσπης μετά τις φονικές κατολισθήσεις.

Οι κατολισθήσεις στις Φιλιππίνες έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ενώ εκτιμάται ότι έχουν καταπλακώσει άλλους περίπου εκατό σε χωριό όπου βρίσκονται μεταλλεία, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους.

Μικρό κορίτσι, η ηλικία του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, εντοπίστηκε από μέλη σωστικών συνεργείων που έσκαβαν με γυμνά χέρια και φτυάρια με την ελπίδα να βρουν επιζήσαντες στο χωριό Μασάρα, στο νότιο τμήμα του νησιού Μιντανάο, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντουαρντ Μακαπίλι, υπεύθυνος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο.

Πρόκειται για «θαύμα», τόνισε ο Μακαπίλι, προσθέτοντας πως «δίνει ελπίδα στα σωστικά συνεργεία. Η αντοχή ενός παιδιού είναι γενικά μικρότερη από αυτή την ενηλίκων, κι όμως το παιδί επέζησε», πρόσθεσε.

Βίντεο που εικονίζει μέλος σωστικού συνεργείου που κρατά στα χέρια του το παιδί, που κλαίει και είναι καλυμμένο από λάσπη, μεταφορτώθηκε στο Facebook. «Μπορούμε να δούμε» στο βίντεο πως «το παιδί δεν έχει κανέναν εμφανή τραυματισμό», παρατήρησε ο Μακαπίλι.

Ο πατέρας είδε το παιδί που κατόπιν μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας για εξετάσεις, πρόσθεσε.

Ground zero of a devastating #landslide in Brgy. Masara, Maco, #DavaoDeOro , where homes, buses, and a vehicle were buried tragically.



As of 4:30 PM on Feb. 7, provincial data reports seven bodies recovered, 48 missing, and 31 rescued or injured from the rubble.📹@HernelTocmo pic.twitter.com/OGvmAqT3P5