Ταρακουνήθηκε σήμερα (17.11.2023) από ισχυρό σεισμό 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες.

Ο σεισμός στο νησί των Φιλιππίνων είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ήταν 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι.

Earthquakes may happen anytime: what to do during the shaking?

INSIDE: take shelter, keep away from windows.

OUTSIDE: stay away from anything that might collapse (bridges, roofs, electrical wires). pic.twitter.com/W6P8ly43ZW