Σείστηκε ολόκληρο το νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες από τον ισχυρό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που χτύπησε νωρίτερα σήμερα (17.11.2023) την περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ο σεισμός στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων ήταν μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Αρχικά υπήρξε προειδοποίηση για τον πιθανό κίνδυνο τσουνάμι. Το Pacific Tsunami Warning Center όμως, επεσήμανε ότι δεν αναμένεται να προκληθεί τσουνάμι από τον ισχυρό σεισμό στο νησί των Φιλιππίνων.

Οι τοπικές αρχές των Φιλιππίνων προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο να έχουν προκληθεί ζημιές στο νησί.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:14 ώρα Ελλάδας στα ανοικτά της επαρχίας Σαρανγκάρι, του νησιού Μιντανάο.

Τα πρώτα βίντεο που βγήκαν στο φως από τον σεισμό στο νησί των Φιλιππίνων είναι συγκλονιστικά.

#BREAKING | Magnitude 7.2 quake strikes off Southern Mindanao



The undersea tectonic quake occurred at a depth of 10 kilometers and 30 km southwest of Sarangani in Davao Occidental at around 4:14 p.m. (Via- @jomsbctwitt )#Earthquake #Philippines #Pangyan #Mindanao pic.twitter.com/T28gqn1Rbi