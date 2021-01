Φιλιππίνες: Τι κατέγραψαν κάμερες στο ξενοδοχείο που βρέθηκε νεκρή η 23χρονη αεροσυνοδός – 11 άνδρες κατηγορούνται για τον βιασμό της (vid)

Τις τελευταίες στιγμές της 23χρονης αεροσυνοδού που εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου στις Φιλιππίνες, το πρωί της Πρωτοχρονιάς, κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV). H νεαρή κοπέλα εμφανίζεται να κρατά ένα ποτήρι κρασί και να φιλά έναν άνδρα.

Η Christine Angelica Dacera, όπως αναφέρει η New York Post, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην άδεια μπανιέρα του δωματίου της στο ξενοδοχείο City Garden Grand Hotel στην πόλη Μακάτι. Η 23χρονη αεροσυνοδός βρισκόταν εκεί με φίλους της για να γιορτάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν οι κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, η 23χρονη εμφανίστηκε στον διάδρομο του City Garden Grand Hotel μαζί με τρεις άνδρες. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα ποτήρι κρασί και κάποια στιγμή η νεαρή αεροσυνοδός φαίνεται να φιλά έναν από τους άνδρες. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρή στη μπανιέρα του δωματίου της.

Η άτυχη κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από υπαλλήλους του ξενοδοχείου και φίλους της. Λίγο αργότερα όμως άφησε την τελευταία της πνοή και ο θάνατος της αρχικά αποδόθηκε σε ανεύρυσμα.

Σημειώνεται ότι αστυνομία ανέφερε ότι το άψυχο σώμα της 23χρονης έφερε μώλωπες και γρατζουνιές, ενώ εντοπίστηκε σπέρμα και στα γεννητικά της όργανα. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε στην εφημερίδα Philippine Daily Inquirer ότι «με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης».

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μακάτι, σύμφωνα με την New York Post, αποκάλυψε ότι εν αναμονή των αποτελεσμάτων της τοξικολογικής ανάλυσης και της νεκροψίας απαγγέλθηκαν προσωρινά κατηγορίες σε 11 άνδρες που ήταν μαζί με την 23χρονη αεροσυνοδό την ώρα του θανάτου της. «Μόνο τρία από αυτά τα άτομα ήταν φίλοι της Ντασέρα. Οι υπόλοιποι ουσιαστικά δεν την γνώριζαν, αλλά ήξεραν τους τρεις φίλους της», δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Μακάτι, Χάρολντ Ντεποσίτα.

