Κόσμος

Φιλιππίνες: Βίντεο σοκ από ένοπλη επίθεση σε λύκειο – Σκοτώθηκε μαθητής, αυτοκτόνησε ο δράστης

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του «πιστόλι και τουφέκι» κι άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, προτού στρέψει όπλο στον εαυτό του
Η στιγμή της επίθεσης
Η στιγμή της επίθεσης
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Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε καθολικό λύκειο στις Φιλιππίνες με έναν μαθητή να σκοτώνεται από πυρά και τον δράστη να αυτοκτονεί.

Το επεισόδιο, το δεύτερο αυτής της φύσης στο εσωτερικό εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσα σε δυο μήνες, καταγράφτηκε στον χώρο του ιδιωτικού πανεπιστημίου Ατενέο στη Σαμποάνγκα, όπου βρίσκεται επίσης λύκειο, στο δυτικό Μιντανάο, κάπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μανίλα των Φιλιππίνων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως μαθητής πήγε στο σχολείο έχοντας μαζί του «πιστόλι και τουφέκι» κι άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσες, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, προτού στρέψει όπλο στον εαυτό του.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα (…) Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον λόγο» που διαπράχτηκε επίθεση, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σίλα Τσανγκ. Κατά τις αρχικές πληροφορίες, άλλοι τουλάχιστον δύο μαθητές τραυματίστηκαν.

Σε βίντεο, απόσπασμα του οποίου μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης και μοιάζει να προέρχεται από απευθείας μετάδοση μέσω Facebook, βλέπει κανείς την κάνη όπλου καθώς ο μαθητής κινείται σε διάδρομο, προτού κατευθυνθεί σε αίθουσα κι αρχίσει να ρίχνει. Εμφανίζονται παιδιά με σχολικές στολές να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς έξοδο.

Ο λογαριασμός του νεαρού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον είναι απενεργοποιημένος.

«Βλέπουμε ότι αρχικά πυροβόλησε εναντίον εκπαιδευτικού καθισμένου σε γραφείο. Φαίνεται πως αστόχησε, κατόπιν πήγε σε άλλη αίθουσα (…) εκεί, πυροβόλησε άλλον μαθητή», ανέφερε ο δήμαρχος στη Σαμποάνγκα, ο Χάιμερ Ολάσο, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Το σχολικό ίδρυμα, που επιβεβαίωσε τους δυο θανάτους, είχε οργανώσει μόλις τον περασμένο μήνα άσκηση για επίθεση ενόπλου.

Τον Ιούνιο, τρεις έφηβοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από πυρά μέσα σε εκπαιδευτικό θεσμό στις κεντρικές Φιλιππίνες, στην επαρχία Τακλόμπαν. Δράστες ήταν δυο έφηβοι.

Η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά υπάρχει μαύρη αγορά.

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Majid Asgaripour
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