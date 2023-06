Το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες έχει ξυπνήσει και «βρυχάται» για τα καλά με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι να έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους από περιοχές γύρω από τον κρατήρα από τον οποίο εκτοξεύεται λάβα και εκλύονται επιβλαβή αέρια.

Μάλιστα οι αρχές των Φιλιππίνων λένε ότι οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν ίσως χρειαστεί να μείνουν για μήνες μακριά από τα σπίτια τους, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος οι εκρήξεις στο ηφαίστειο να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες.

Λάβα ξεπηδά από τον κρατήρα του ηφαιστείου Μαγιόν των Φιλιππίνων, ύψους 2.462 μέτρων, στην περιοχή του οποίου κηρύχθηκε συναγερμός την περασμένη εβδομάδα έπειτα από σεισμικές δονήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κατολισθήσεων που παρατηρήθηκαν.

«Βάσει των προηγούμενων εμπειριών μας, η ηφαιστειακή αυτή δραστηριότητα μπορεί να επιμείνει για λίγους μήνες» δήλωσε στον ραδιοσταθμό DZMM ο Τερέσιτο Μπακολκόλ, ο οποίος είναι επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας των Φιλιππίνων, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι που ζουν σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο θα χρειαστεί να παραμείνουν σε κέντρα απομάκρυνσης.

Τα στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών δείχνουν ότι περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί και έχουν καταφύγει σε σχολεία και κοινοτικά κέντρα.

WATCH: Mayon Volcano glows in Albay’s nightsky as it spews bright orange lava down its slopes Monday evening.



Phivolcs says the lava flow from its summit crater has reached around 800 to 1,000 meters downslope. | @syinocencio



📹 Jethro Calag Photography pic.twitter.com/5kWaB12K6k