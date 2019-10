Φινλανδία: Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες από μανιακό με σπαθί

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα περιστατικό βίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουόπιο, στην ανατολική Φινλανδία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στους χώρους του επαγγελματικού λυκείου Σάβο, μέσα στο εμπορικό κέντρο Χέρμαν. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα devdiscourse.com, 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων STT κάνει λόγο για 9 τραυματίες.

Η ιστοσελίδα έγραψε ότι η αστυνομία άνοιξε πυρ όταν ένας άνδρας κραδαίνοντας ένα σπαθί εισήλθε στους χώρους του εμπορικού κέντρου. Ο μοναδικός ύποπτος συνελήθη από την αστυνομία που τοποθέτησε αστυνομικές κορδέλες γύρω από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

