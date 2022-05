Μια ιστορική στιγμή! Φινλανδία και Σουηδία αφήνουν πίσω τους πολιτική αιώνων και από σήμερα (18.05.2022) είναι επίσημα υπό ένταξη μέλη του ΝΑΤΟ.

Η διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αναμένεται να διαρκέσει λίγες εβδομάδες, αφού οι περισσότερες χώρες μέλη είναι θετικές και μόνο η Τουρκία θέλει να κάνει… παζάρια.

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή σε μια κρίσιμη περίοδο για την ασφάλειά μας», την οποία «πρέπει να αδράξουμε» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ παραλαμβάνοντας τα αιτήματα που του παρουσίασαν οι πρεσβευτές της Φινλανδίας και της Σουηδίας. «Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα τη διαδικασία», πρόσθεσε, κρατώντας στα χέρια του τις αιτήσεις των δυο χωρών και έχοντας στο πλευρό του τον Φινλανδό και τον Σουηδό πρέσβη.

A historic day.



Today, Finland and Sweden hand in letters expressing their countries’ interest to apply for #NATO membership to SG @jensstoltenberg. ⁰#FinlandNATO pic.twitter.com/5atdSykRmJ