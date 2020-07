Ο κύριος πολιτικός διαμεσολαβητής στη Φινλανδία ανακοίνωσε σήμερα πως έλαβε καταγγελίες για την υποστήριξη που επέδειξαν αστυνομικοί εν ώρα υπηρεσίας σε μια διαδήλωση του κινήματος «Black Lives Matter» (Οι Ζωές των Μαύρων Μετρούν).

Κατατέθηκαν δεκαέξι επίσημες καταγγελίες, στις οποίες προστέθηκαν τρεις άλλες αναφορές που ελήφθησαν «μέσω του εσωτερικού αστυνομικού διαύλου που αφορά τον κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας», τόνισε ο κοινοβουλευτικός διαμεσολαβητής σε ανακοίνωσή του.

Στις 3 Ιουνίου, σχεδόν 3.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κυβερνητικό μέγαρο στη φινλανδική πρωτεύουσα, μετά τη δολοφονία στις 25 Μαΐου στις ΗΠΑ του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, από έναν λευκό αστυνομικό.

Οι καταγγέλλοντες προσάπτουν αστυνομικούς «ένστολους, των οποίων η αποστολή ήταν να παρακολουθούν την εν λόγω διαδήλωση, ότι συμμετείχαν σε αυτήν κρατώντας πλακάτ και εκφράζοντας την υποστήριξή τους στη διαδήλωση σε επιτόπιες συνεντεύξεις», υπογράμμισε ο μεσολαβητής.

«Αυτό επικρίθηκε ιδιαίτερα λόγω της αμεροληψίας που απαιτείται από την αστυνομία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι καταγγέλλοντες ήταν επίσης αναστατωμένοι που εγκρίθηκε η διεξαγωγή μιας μεγάλης διαδήλωσης παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε συγκεντρώσεις λόγω της πανδημίας του Covid-19.

