H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα που έλαβε η Φινλανδία για την προστασία των συνόρων της, έναντι της «εργαλειοποίησης» μεταναστευτικών ροών από τη Ρωσία.

«Η Επιτροπή σημειώνει αύξηση των αφίξεων αιτούντων άσυλο χωρίς έγγραφα, από τη Ρωσία στη Φινλανδία και παρακολουθεί στενά την κατάσταση», ανέφερε ο Κρίστιαν Γουΐγκαν, εκπρόσωπος της Επιτροπής.

«Τα κράτη – μέλη έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και η Επιτροπή μαζί με τους οργανισμούς της ΕΕ είναι έτοιμα να τα υποστηρίξουν», πρόσθεσε.

Χθες, στις 16 Νοεμβρίου 2023, η Φινλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή το κλείσιμο μέρους των συνόρων της με τη Ρωσία.

Την ίδια ημέρα, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Πέτρι Όρπο, στον οποίο ανέφερε, σύμφωνα με ανάρτησή της στο «Χ»: «Η εργαλειοποίηση των μεταναστών από τη Ρωσία είναι επαίσχυντη. Υποστηρίζω πλήρως τα μέτρα που έλαβε η Φινλανδία για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων».

I had a call with PM @PetteriOrpo who informed me about the situation at the border with Russia.



Russia’s instrumentalisation of migrants is shameful.



I fully support the measures taken by Finland.



And I thank the Finnish Border Guards for protecting our European borders.