Φιντάν σε Ιράν για τον πύραυλο στην Τουρκία: «Η συμβουλή μας είναι να είστε πολύ προσεκτικοί»

«Μιλήσαμε με τους φίλους μας στο Ιράν για τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς την Τουρκία», είπε σε δηλώσεις του ο Χακάν Φιντάν το βράδυ του Σαββάτου (07.03.2026) για το πρόσφατο περιστατικό και πρόσθεσε: «Αν πρόκειται για έναν πύραυλο που έχει χάσει την πορεία του, είναι άλλο θέμα, αλλά αν αυτό συνεχιστεί, η συμβουλή μας είναι να είστε πολύ προσεκτικοί».

«Κανείς δεν πρέπει να εμπλακεί σε μία τέτοια περιπέτεια», συνέχισε ο Χακάν Φιντάν «δείχνοντας» προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι:

«Δεν είναι σωστή στρατηγική να επιτίθεται κανείς στις πολιτικές υποδομές χωρών που δεν επιτρέπουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους από άλλες χώρες ή τη χρήση ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους».

«Κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε, σε κάποιο βαθμό, τον ισραηλινό επεκτατισμό που εκτυλίσσεται επί του παρόντος στην περιοχή», τόνισε, καταλήγοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιρανικός πύραυλος που κατέρριψαν οι ΗΠΑ στόχευε τη βάση Ιντσιρλίκ, αλλά η Άγκυρα είχε υποστηρίξει ότι είχε στόχο την Κύπρο, αλλά παρέκκλινε της πορείας του.