Κόσμος

Φιντάν σε Ιράν για τον πύραυλο στην Τουρκία: «Η συμβουλή μας είναι να είστε πολύ προσεκτικοί»

Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, παρόμοιες πολεμικές ενέργειες «εξυπηρετούν τον ισραηλινό επεκτατισμό που εκτυλίσσεται στην περιοχή»
Χακάν Φιντάν
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Hakan Fidan / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Umit Bektas

«Μιλήσαμε με τους φίλους μας στο Ιράν για τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς την Τουρκία», είπε σε δηλώσεις του ο Χακάν Φιντάν το βράδυ του Σαββάτου (07.03.2026) για το πρόσφατο περιστατικό και πρόσθεσε: «Αν πρόκειται για έναν πύραυλο που έχει χάσει την πορεία του, είναι άλλο θέμα, αλλά αν αυτό συνεχιστεί, η συμβουλή μας είναι να είστε πολύ προσεκτικοί».

«Κανείς δεν πρέπει να εμπλακεί σε μία τέτοια περιπέτεια», συνέχισε ο Χακάν Φιντάν «δείχνοντας» προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι:

«Δεν είναι σωστή στρατηγική να επιτίθεται κανείς στις πολιτικές υποδομές χωρών που δεν επιτρέπουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους από άλλες χώρες ή τη χρήση ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους».

 

«Κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε, σε κάποιο βαθμό, τον ισραηλινό επεκτατισμό που εκτυλίσσεται επί του παρόντος στην περιοχή», τόνισε, καταλήγοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιρανικός πύραυλος που κατέρριψαν οι ΗΠΑ στόχευε τη βάση Ιντσιρλίκ, αλλά η Άγκυρα είχε υποστηρίξει ότι είχε στόχο την Κύπρο, αλλά παρέκκλινε της πορείας του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
203
82
55
54
44
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χέγκσεθ: «Δεν μας ανησυχούν» οι πληροφορίες ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν για πιθανούς στόχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν είναι παράγοντας» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth looks on ahead of a Medal of Honor ceremony at the White House in Washington, D.C., U.S., March 2, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Σκηνές χάους στο Λονδίνο: Άγριες συμπλοκές υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί
Διαδηλωτές συγκρούστηκαν έξω από το Ισλαμικό Κέντρο της Αγγλίας, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν και τις στρατιωτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Η στιγμή των συγκρούσεων
Newsit logo
Newsit logo