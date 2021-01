«Φλέγονται» οι ΗΠΑ – «Μπούκαραν» στο Καπιτώλιο οπαδοί του Τραμπ – LIVE εικόνα

Για τα καλά έχουν ανάψει τα αίματα στην Ουάσιγκτον με τους υποστηρικτές του Ντοναλντ Τραμπ να ξεσπούν σε επεισόδια την ώρα που ο Μάικ Πενς τον αδειάζει και θα αναγνωρίσει τη νίκη Μπάιντεν.

Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ομιλία του έσπασαν τα προστατευτικά κάγκελα και εισέβαλαν στο προαύλιο του Καπιτώλιου όπου συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Στόχος τους είναι να διακόψουν τη διαδικασία επικύρωσης του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών.

Δεν δέχονται την ήττα στις εκλογές και θέλουν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα. «Πολεμήστε για τον Τραμπ» είναι ένα από τα πολλά συνθήματα που φωνάζουν με την ένταση να είναι μεγάλη.

