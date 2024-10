Φλόριντα: «Αν επιλέξετε να μείνετε, θα πεθάνετε» – Δραματική προειδοποίηση στους κατοίκους για τον τυφώνα Μίλτον

Δραματική έκκληση στους κατοίκους της Φλόριντα να εγκαταλείψουν την Πολιτεία εξαιτίας του κινδύνου που αντιμετωπίσουν από τον τυφώνα Μίλτον κάνουν οι αρχές.

Οι εκκλήσεις προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τη Φλόριντα είναι συνεχείς λίγο πριν την άφιξη του Μίλτον ενός «εξαιρετικά επικίνδυνου» τυφώνα, που αναμένεται να φθάσει στις ακτές αυτής της χερσονήσου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ τη νύχτα της Τετάρτης (09.10.2024) προς Πέμπτη.

Την ώρα που μετρά τις πληγές της από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ελίν πριν από δέκα ημέρες, «όλη η χερσόνησος της Φλόριντας βρίσκεται υπό μια μορφή είτε επιφυλακής είτε συναγερμού», προειδοποίησε σήμερα (08.10.2024) ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις.

Ο τυφώνας «Ελίν ήταν ένα σήμα κινδύνου, είναι στην κυριολεξία καταστροφικός», δήλωσε στο CNN η Τζέιν Κάστορ, η δήμαρχος της Τάμπας. «Μπορώ να πω αυτό χωρίς καμία διάθεση δραματοποίησης: εάν επιλέξετε να παραμείνετε σε μία από τις ζώνες εκκένωσης, θα πεθάνετε».

Γεννήτριες, τρόφιμα, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης διανέμονται σε ολόκληρη τη Φλόριντα και πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τα σπίτια τους ή απλά σκοπεύουν να φύγουν.

Massive evacuations in Florida due to Hurricane Milton. This is I-75 in Tampa. pic.twitter.com/owHfH8v8sj — T_CAS videos (@tecas2000) October 8, 2024

«Έχετε τον χρόνο να φύγετε. Επομένως, σας παρακαλώ, κάντε το», προέτρεψε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται.

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) προειδοποιεί ότι ο Μίλτον ήταν ένας «εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας» και κάλεσε τους κατοίκους να «προετοιμαστούν σήμερα για την άφιξη του Μίλτον και να εκκενώσουν τις περιοχές τους εάν οι αρχές το ζητήσουν».

Η άφιξη του Μίλτον αναμένεται στη Φλόριντα, την τρίτη κατά σειρά πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία των ΗΠΑ, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Interstate 4 eastbound currently near Tampa with ESU still in place to assist evacuees #hurricanemilton pic.twitter.com/xP8yS9yJSI — FHP Tampa (@FHPTampa) October 8, 2024

Τα περισσότερα λιμάνια της Φλόριντα, μεταξύ αυτών της Τάμπα και της Σαρασότα, έκλεισαν σήμερα για όλη την κυκλοφορία των πλοίων ενόψει του Μίλτον, την ώρα που τερματικοί σταθμοί στη Νότια Καρολίνα, μεταξύ αυτών το Τσάρλεστον, άρχισαν να εφαρμόζουν περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, έγινε γνωστό από την αμερικανική ακτοφυλακή.

Ο Μίλτον εξασθένισε σε κατηγορίας 4 κυκλώνα. Σήμερα, στις 15.00 ώρα Ελλάδας, βρισκόταν στον Κόλπο του Μεξικού, σε απόσταση 880 χιλιομέτρων από την Τάμπα και κατευθύνεται προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά με μέγιστη ταχύτητα ανέμων τα 230 χλμ/ώρα, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ.





Massive evacuation from the city of #Tampa in preparation for #HurricaneMilton pic.twitter.com/n04927lYdi — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) October 8, 2024

«Καταστροφικά κύματα» και μία «καταιγίδα με θανάσιμο κίνδυνο» αναμένονται σήμερα κατά μήκος των βόρειων ακτών της μεξικανικής χερσονήσου Γιουκατάν, προειδοποίησε το NHC.

Ο Μίλτον είναι «η χειρότερη» καταιγίδα που πλήττει την περιοχή της Τάμπας τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια, σύμφωνα με το NHC.