Φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία: Αγγίζουν τους 350 οι νεκροί, ολόκληρες περιοχές κάτω από τα νερά

Οι διασώστες προσπαθούν σήμερα να φθάσουν στις ζώνες του νησιού της Σουμάτρας που έχουν πληγεί περισσότερο από τις φονικές βροχές
Πλημμύρες στη Σρι Λάνκα
REUTERS/ Thilina Kaluthotage

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες στην Ινδονησία, την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία, καθώς οι νεκροί έφτασαν σχεδόν τους 350.

Στις τρεις χώρες οι εικόνες σοκάρουν των πολεων σοκάρουν καθώς έχουν καλυφθεί από τα νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχές των τελευταίων ημερών. Οι πλημμύρες έχουν παρασύρει στον θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους.

Η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε περισσότερους από 200 νεκρούς· η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε πως 145 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες περιφέρειες της χώρας· οι μαλαισιανές αρχές κατέγραψαν δύο νεκρούς.

Στην Ινδονησία, η επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο, με 116 νεκρούς. Στην επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας, ο απολογισμός σχεδόν τριπλασιάσθηκε, από 23 σε 61 νεκρούς, ενώ «εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 90 ανθρώπων», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Ιλάμ Ουάχαμπ. Στην επαρχία Ατσέχ, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι διασώστες προσπαθούν σήμερα να φθάσουν στις ζώνες του νησιού της Σουμάτρας που έχουν πληγεί περισσότερο.

 

Στην Ταϊλάνδη, «ο συνολικός αριθμός των θανάτων στις νότιες επαρχίες ανέρχεται σε 145», δήλωσε χθες, Παρασκευή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ, διευκρίνιζοντας ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο μόνο στην επαρχία Σόνγκχλα.

Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε μέχρι τα τρία μέτρα σ’ αυτή την περιφέρεια, όπου σημειώθηκαν οι χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας.

Καθώς τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει, φορτηγά ψυγεία έχουν επιστρατευθεί για τα πτώματα των θυμάτων.

Επίσημες συγγνώμες

Χθες, Παρασκευή, ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ μετέβη σ’ ένα καταφύγιο της πληγείσας περιφέρειας Χατ Γιάι.

«Οφείλω αληθινά να ζητήσω συγγνώμη επειδή άφησα να συμβεί αυτό ενώ ήμουν στην κυβέρνηση», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Amarin TV.

«Το επόμενο στάδιο είναι να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι ο καθαρισμός της περιοχής θα απαιτήσει δύο εβδομάδες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αποζημιώσεις που ανέρχονται μέχρι τα 62.000 δολάρια για τις οικογένειες που έχασαν μέλη τους στην καταστροφή.

Οι διαμαρτυρίες αυξάνονται στην Ταϊλάνδη για τη διαχείριση της καταστροφής και δύο τοπικοί αξιωματούχοι παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.

Στη γειτονική Μαλαισία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο βόρειο κρατίδιο Περλίς.

Στην Ινδονησία και στην Ταϊλάνδη, ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες είναι από τους χειρότερους των τελευταίων ετών.

Στη Σρι Λάνκα, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις, που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 123 ανθρώπους, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπισθεί.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη, που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, καθιστά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.

