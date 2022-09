Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα προκλήθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Οκλαχόμα των ΗΠΑ, από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε φορτηγό που βγήκε εκτός πορείας και απλώθηκε το εμπόρευμα του στον δρόμο. Το εμπόρευμα αυτό μάλιστα ήταν… ερωτικά βοηθήματα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό KWTV, το φορτηγό που μετέφερε ερωτικά βοηθήματα και λιπαντικά, ανατράπηκε στο οδόστρωμα στις 14 Σεπτεμβρίου προκαλώντας ατύχημα και χάος στον δρόμο. Ο ρεπόρτερ μάλιστα απέφευγε να αναφέρει «on air» τι ακριβώς προϊόντα αντίκρισε.

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs