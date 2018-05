Με μία επίσημη τελετή στο Κρεμλίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίσθηκε σήμερα (07.05.2018) για μια τέταρτη θητεία στην προεδρία της Ρωσίας. Μια θητεία η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2024.

«Θεωρώ καθήκον μου και το νόημα της ζωής μου να κάνω ό,τι μπορώ για τη Ρωσία, για το παρόν και για το μέλλον της », δήλωσε αφού ορκίσθηκε πάνω στο Σύνταγμα.

Η τελετή ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Κόκκινα χαλιά, εκλεκτοί καλεσμένοι και πολύ… χρυσάφι στο Κρεμλίνο. Ωστόσο υπήρξε και κάτι που ο πλανήτης είδε για πρώτη φορά!

Η φετινή ορκωμοσία, λοιπόν, έφερε το… σπάσιμο μιας παράδοσης ετών! Μιας παράδοσης που ήθελε τις κουρτίνες του Κρεμλίνου… κλειστές όσον αφορά στην διαρύθμιση του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο χρησιμοποιείται τόσο ως προσωπική κατοικία του προέδρου, όσο και ως γραφείο για τον ίδιο. Το συγκεκριμένο δωμάτιο, μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι περισσότερες αποφάσεις για την Ρωσία, έχει φωτογραφηθεί πολλάκις στο παρελθόν.

Λίγοι όμως είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν ακριβώς πώς να… φτάσουν σε αυτό το δωμάτιο. Όλα αυτά μέχρι σήμερα όμως! Και την αποκάλυψη την έκανε ο… ίδιος ο Πούτιν!

Στο παρακάτω βίντεο, φαίνεται ο Ρώσος πρόεδρος να κάθεται στο γραφείο του. Σηκώνεται και ξεκινά να περπατά στους δαιδαλώδεις -όπως αποδεικνύεται- διαδρόμους του Κρεμλίνου!

Περπατά για περισσότερα από δύο λεπτά, πάντα σε κόκκινο χαλί, με την κάμερα να δείχνει τους πίνακες ζωγραφικής στους τοίχους, αλλά και τις λευκές κουρτίνες στα παράθυρα.

Φτάνει μέχρι την είσοδο του Κρεμλίνου και αυτή είναι η πρώτη φορά που μεταδίδεται τηλεοπτικά το πώς μπορεί να φτάσει κανείς στο γραφείο του, από την είσοδο του κτιρίου!

Δείτε το βίντεο

VIDEO: Sneak peek into #Putin’s work office as he departs for #inauguration https://t.co/CVUG3eCuPZ pic.twitter.com/NlI8cPjizz

— RT (@RT_com) May 7, 2018