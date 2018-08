Στην εκκένωση της περιοχής γύρω από το Άγαλμα της Ελευθερίας προχώρησαν για προληπτικούς λόγους οι αμερικανικές Αρχές, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τα αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκαν εκρήξεις σε τρεις εγκαταστάσεις με προπάνιο. Για λόγους ασφαλείας, δόθηκε και η εντολή για την εκκένωση, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες πως υπάρχει ένας τραυματίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για την συγκεκριμένη παράμετρο.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο

EVACUATED: Visitors to the Statue of Liberty are being evacuated from Liberty Island after an apparent construction mishap sparked a propane fire near the base of the monument; the New York Fire Department is at the scene. https://t.co/1fVtFjD8yn pic.twitter.com/73GQdtKhr9 — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 27, 2018

WATCH: Liberty Island and the Statue of Liberty evacuated after an apparent construction mishap sparked a fire in propane tanks. https://t.co/BaPOHICUUg pic.twitter.com/oXkGB4aGhp — ABC News (@ABC) August 27, 2018

BREAKING NEWS: #LibertyIsland being evacuated because of a propane tank fire. #FDNY boarding boats from Pier 11 to assist @CBSNewYork pic.twitter.com/uf7FB7z1Uc — Reena Roy (@reenaroy) August 27, 2018

Liberty Island and the Statue of Liberty are being evacuated due to a propane tank fire.https://t.co/B2o6hyRlby — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) August 27, 2018

#FDNY is out in a massive response to a construction fire at the #statueofliberty island. More than 100 firefighters are gathering at Battery Park pic.twitter.com/0pEKpq0Rp4 — Herbert Bauernebel (@bauernebel) August 27, 2018

Η εκκένωση στο Άγαλμα της Ελευθερίας και ο τραυματίας

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, η φωτιά φαίνεται να είναι μικρής έκτασης, οι αρχές ωστόσο προχώρησαν στην εκκένωση του μνημείου από επισκέπτες. Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά ΜΜΕ επανέρχονται για τον τραυματία που αναφέραμε παραπάνω. Πρόκειται για έναν εργάτη που τραυματίστηκε αλλά δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και φαίνεται πως η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Το Άγαλμα της Ελευθερίας δεν έχει υποστεί ζημιές και η εκκένωση δεν αφορά σε ολόκληρο το Λίμπερτι Άιλαντ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα, η πυροσβεστική υπηρεσία έγινε η επίσημη ενημέρωση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε τρεις φιάλες προπανίου, στον χώρο όπου είναι υπό κατασκευή οι νέες εγκαταστάσεις ελέγχου ασφαλείας του νησιού. Οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από το μνημείο και μεταφέρθηκαν σε μια κοντινή πλατεία έως ότου το όχημα της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο να κατασβέσει τη φωτιά.

Με πληροφορίες από: abcnews.go.com