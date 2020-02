Φώτης Ντούλος: Το άδοξο τέλος του ωραίου Έλληνα που λάτρευε την θάλασσα

Και δεν τελειώνει εδώ το δράμα. Το ζευγάρι το χωρίζει πλέον άβυσσος και μια ημέρα η γυναίκα και μητέρα των παιδιών του εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Οι αρχές πιστεύουν ότι είναι έγκλημα και μάλιστα με δράστη τον ίδιο αλλά εκείνος το αρνείται πεισματικά. Δικαστήρια, εγγυήσεις, και τα βλέμματα στραμμένα στον γοητευτικό πλέον μεσήλικα ο οποίος όμως δεν αντέχει όλη αυτή την πίεση και δίνει με δραματικό τρόπο τέλος στην ζωή του.

Σε λίγες λέξεις αυτή είναι η ζωή του Έλληνα Φώτη Ντούλου ο οποίος είδε την ζωή του να καταστρέφεται μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο και το πρόσωπό του να γίνεται πρωτοσέλιδο σε μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες. Το παιδί από εύπορη οικογένεια που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ήρθε στην Αθήνα και περνούσε τα καλοκαίρια του στην Βουλιαγμένη. Από μικρός λάτρεψε την θάλασσα και το θαλάσσιο σκι στο οποίο και διακρίθηκε.

Ο Φώτης Ντούλος φοίτησες στο Κολλέγιο της Αθήνας και ήταν άριστος μαθητής. Μεγαλώνοντας έφυγε για τις ΗΠΑ και σπούδασε σε εμβληματικά πανεπιστήμια όπως το Columbia και το Brown. Μετά ήρθε η Νέα Υόρκη και ο κολοσσός των ορκωτών λογιστών, Ernst & Young, όπου εργάστηκε.

Ο Φώτης Ντούλος αναζητούσε παντού την θάλασσα. Θαλάσσιο σκι στα Χάμπτονς, διακοπές στο Ασπεν. Και ύστερα ήρθε ο έρωτας με την Τζένιφερ Φάρμπερ παλιά του συμφοιτήτρια. Έρωτας, γάμος και πέντε παιδιά. Ένα υπέροχο σπίτι, μια υπέροχη ζωή και ταξίδια στην Ελλάδα.

Όλα αυτά μέχρι το 2016 όταν στην ζωή του ζευγαριού μπήκε μια άλλη γυναίκα. Το ζευγάρι χώρισε άσχημα και η συνέχεια δόθηκε στα δικαστήρια με το θέμα της επιμέλειας των παιδιών να είναι το πιο μεγάλο αγκάθι.

Και έρχεται η 24η Μαΐου 2019. Η Τζένιφερ Ντούλος, εξαφανίζεται από το σπίτι της σε ένα εύπορο προάστιο του Κονέκτικατ λίγη ώρα αφού είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο. Η Τζένιφερ Ντούλος εξαφανίστηκε στις 24 Μαΐου και θεωρείται πλέον νεκρή. Απαγγέλλονται κατηγορίες εναντίον του Φώτης Ντούλου τις οποίες όμως ο ίδιος ποτέ δεν αποδέχεται. Το πτώμα της Τζένιφερ Ντούλος δεν έχει βρεθεί.

Οι αρχές πιστεύουν πως ο Φώτης Ντούλος είχε σκοτώσει τη γυναίκα του. Πως της επιτέθηκε στο σπίτι της στο Νιου Κανάαν και αφού τη σκότωσε, καθάρισε τον τόπο του εγκλήματος και μετέφερε σε άγνωστη τοποθεσία, με το αυτοκίνητό της, το πτώμα της. Οι αστυνομικοί βρήκαν το αυτοκίνητό της σε ένα πάρκο όχι πολύ μακριά από το σπίτι τους.

Λίγες ώρες πριν οδηγηθεί εκ νέου στο δικαστήριο για τη διαπραγμάτευση της εγγύησης για την αποφυλάκισή του, η οποία είχε οριστεί στα 6 εκατομμύρια δολάρια ο Φώτης Ντούλος, το παιδί με το μόνιμο χαμόγελο όπως έλεγαν οι συμμαθητές του στο Κολλέγιο, βρίσκεται αναίσθητος στο γκαράζ του σπιτιού του στο Φάρμινγκτον του Κονέκτικατ με αναμμένη τη μηχανή του αυτοκινήτου για να πεθάνει από τις αναθυμιάσεις. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο Jacobi Medical Center στο Μπρονξ, όπου και αφήνει την τελευταία του πνοή.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο δικηγόρος του Νορμ Πάτις. Όπως ανακοίνωσε, ο Φώτης Ντούλος έφυγε από τη ζωή στις 17:32. «Ο Φώτης Ντούλος δικάστηκε και καταδικάστηκε στο δικαστήριο της κοινής γνώμης», είπε ο Πάτις, σημειώνοντας πως «είμαστε αποφασισμένοι να αποδείξουμε ότι δεν σκότωσε τη Τζένιφερ».

Σύμφωνα με τους New York Times, η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του Έλληνα ομογενή σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο ο Φώτης Ντούλος επαναλάμβανε πως δεν ήταν ένοχος για το φόνο της γυναίκας του. Φέρεται μάλιστα να είχε γράψει πως οι δικηγόροι του είχαν αποδείξεις για την αθωότητά του.

Ο Ντούλος προσπάθησε να αυτοκτονήσει την ημέρα που θα εμφανιζόταν στο δικαστήριο για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί για την δολοφονία της γυναίκας του και να ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Τον βρήκαν οι αστυνομικοί όταν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσα στο αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ του σπιτιού του με αναμμένη την μηχανή και αναίσθητο από τις αναθυμιάσεις.

