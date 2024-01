Στο «φως» της δημοσιότητας βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες – ντοκουμέντα από το χτύπημα των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο Zografia στην Ερυθρά Θάλασσα και τις ζημιές που προκάλεσε ο πύραυλος που έπεσε, οι οποίες ωστόσο δεν ήταν αρκετές για να το βυθίσουν.

Την περασμένη Τρίτη (16.1.2023) οι Χούθι επιτέθηκαν στο ελληνόκτητο πλοίο Zografia στην Ερυθρά Θάλασσα, χτυπώντας το με πύραυλο, ο οποίος έπεσε στο κατάστρωμά του. Μετά το βίντεο ντοκουμέντο από το ρεσάλτο στο πλοίο, που βγήκε στη δημοσιότητα 3 ημέρες μετά το χτύπημα, τώρα βγήκαν και οι φωτογραφίες που αποκαλύπτουν το μέγεθος της ζημιάς.

Όπως φαίνεται, ο πύραυλος χτύπησε το κατάστρωμα του πλοίου με κλίση 45 μοιρών και βγήκε από τα ύφαλα, σε ένα διάτρητο χτύπημα, το οποίο δεν ήταν αρκετό για να το βυθίσει, καθώς το τάνκερ ήταν αξιόπλοο και συνέχισε το ταξίδι του μέχρι τον προορισμό του ώστε να κάνει και τις απαραίτητες επισκευές.

Το πλοίο, υπό σημαία Μάλτας, είχε αποπλεύσει άφορτο από το Βιετνάμ με προορισμό το Ισραήλ όταν χτυπήθηκε και παρά το πλήγμα, συνέχισε την πορεία του προς το Σουέζ.

***UPDATE***



First photos of the ship ZOGRAFIA which was hit by an anti-ship ballistic missile on Jan 16 (see https://t.co/QJi1g6Yr8c)



The missile appears to have gone straight through.



This supports previous observations. pic.twitter.com/K2cVdo0zYX