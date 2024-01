Συναγερμός σήμανε μετά τη νέα επίθεση που καταγράφηκε κατά ενός ελληνόκτητου πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για το σκάφος με την ονομασία «Ζωγραφιά», το οποίο πλέει υπό σημαία Μάλτας και χτυπήθηκε από πύραυλο.

Όπως αναφέρθηκε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ένας πύραυλος χτύπησε το ελληνόκτητο πλοίο όσο αυτό έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, από το χτύπημα προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και δεν υπάρχουν τραυματίες.

Το πλοίο είναι μπαλκ κάριερ και συνεχίζει το ταξίδι του, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Vulcanis Technical Maritime Enterprises, με έδρα τον Πειραιά, το πλήρωμά του πλοίου, 24 άτομα όλοι αλλοδαποί είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για τρείς υπηκόους Φιλιππίνων, 20 Ουκρανούς και έναν υπήκοο Γεωργίας.

Το ZOGRAFIA (κατασκευής 2010) χωρητικότητας 56.894 dwt είχε αποπλεύσει από το Βιετνάμ για το Ισραήλ. Συνεχίζει την πορεία του προς το Σουέζ όπου θα γίνει εκτίμηση των ζημιών του.

Τα μπαλκ κάριερ πλοία (μετάφραση: πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου) είναι σχεδιασμένα για την μεταφορά φορτίων σε αμπάρια, όπως σιτηρά, άνθρακας, σιδηρομετάλλευμα και τσιμέντο.

British maritime security firm Ambrey says a Malta-flagged, Greek-owned, bulk carrier was reportedly targeted and impacted with a missile while transiting northbound approximately 76 nautical miles northwest of Yemen’s #Saleef. pic.twitter.com/1EreVNHhgf