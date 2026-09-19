Φόβοι πως ο Πούτιν ετοιμάζει «μυστική επιστράτευση» 300.000 Ρώσων: Συναγερμός στην Ευρώπη για νέες υβριδικές επιθέσεις

Ο φόβος πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζεται να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις κατά μελών – χωρών του ΝΑΤΟ και να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τις εκλογές στη Ρωσία, επικρατεί εντός των γραφείων Ευρωπαίων ηγετών. Ο βρετανικός «Telegraph» σε δημοσίευμά του, αναφέρει πως δυτικοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος προετοιμάζεται για «μυστική επιστράτευση» ακόμα και 300.000 Ρώσων.

Οι νέες και ανησυχητικές κινήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν εκτιμάται πως θα γίνουν μετά τις εκλογές αυτού του Σαββατοκύριακου που διεξάγονται στη Ρωσία. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί 1.5 εκατ. απώλειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ η εισβολή προς την χώρα έχει βρεθεί σε αδιέξοδο.

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Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, προτιμά να κλιμακώσει τις επιθέσεις παρά να μπει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι αναφορές για τα σχέδια του Βλαντιμίρ Πούτιν εντάθηκαν την Παρασκευή, μετά από δημοσιεύματα που θέλουν τις ΗΠΑ να μειώνουν την στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη. Η Ουάσινγκτον ωστόσο διέψευσε τις πληροφορίες.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται πως οι νέες επιθέσεις στην Ουκρανία αποτελεί προάγγελο μιας πιο συντονισμένης εκστρατείας κατά εδαφών του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, η οποία θα μπορούσε να γίνει αμέσως μετά τις εκλογές.



Χαρακτηριστική της κινητικότητας που κυριαρχεί στην Ευρώπη είναι το γεγονός ότι την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έδωσε εντολή για σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών και της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας από πιθανές δολιοφθορές.

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Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία σχεδιάζει πυραυλικά πλήγματα εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η Μόσχα σκοπεύει να παρουσιάσει τέτοια περιστατικά ως «ατυχήματα» για να δοκιμάσει τη συνοχή της Συμμαχίας.

Πληροφορίες για «μαζική επιστράτευση» ακόμα και 300.000 Ρώσων

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ξανά στο παρελθόν πως οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για την επιστράτευση 300.000 στρατιωτών.

Δυτικοί αξιωματούχοι αμφισβητούν το κατά πόσο η Ρωσία διαθέτει τον εξοπλισμό για να στείλει 300.000 νέους στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

«Βλέπουμε πολλές από αυτές που αποκαλούμε “σιωπηρές” επιστρατεύσεις και πρόσθετες προσπάθειες για την αύξηση των συμβολαίων στρατολόγησης», ανέφερε μία από τις πηγές.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg ρωσικά έγγραφα δείχνουν αυξημένη δραστηριότητα σε κέντρα στρατολόγησης, καθώς και ενδείξεις ότι ορισμένοι Ρώσοι προσπαθούν να μεταφέρουν χρήματα και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό για να αποφύγουν την κατάταξη.

Σχετικά με τους πιθανούς στόχους, η Ρωσία έχει ήδη προειδοποιήσει ότι βρετανικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία θα θεωρούνται «νόμιμοι στόχοι» εάν χρησιμοποιηθούν κατά της Μόσχας.