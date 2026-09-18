Washington Post: Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί απ’ όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο

Η εφημερίδα Washington Post υποστηρίζει ότι στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες απ’ όσους έχει παραδεχθεί δημοσίως το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ

Το δημοσίευμα της Washington Post επικαλείται έξι Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των εσωτερικών στοιχείων καταμέτρησης των θυμάτων στον πόλεμο στο Ιράν από το Πεντάγωνο

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Συγκεκριμένα στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22 στρατιώτες, τέσσερις περισσότεροι απ’ όσους αναγράφονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου, λέει η εφημερίδα επικαλούμενη πέντε από αυτούς τους αξιωματούχους.

Οι λεπτομέρειες για τους θανάτους που δεν έχουν καταγραφεί δημοσίως παραμένουν άγνωστες. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των στρατιωτικών, ούτε το πότε, πού και υπό ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους. Αμερικανοί αξιωματούχοι με γνώση της εσωτερικής καταμέτρησης έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες απώλειες δεν εμφανίζονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Washington Post, ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η εφημερίδα επικαλείται δημοσκοπήσεις που καταγράφουν χαμηλή αποδοχή της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής.

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Οι αλλαγές στην επίσημη καταμέτρηση

Ο τρόπος με τον οποίο το Πεντάγωνο καταγράφει τις απώλειες είχε βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν τα ονόματα τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτικών που είχαν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν αφαιρέθηκαν προσωρινά από την επίσημη καταμέτρηση.

Μέχρι την Παρασκευή, η δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου εμφάνιζε συνολικά 18 θανάτους.

Οι 14 είχαν καταχωριστεί στην κατηγορία «Operation Epic Fury», την ονομασία που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.Οι υπόλοιποι τέσσερις καταγράφονται σε ξεχωριστή κατηγορία, με την ονομασία «Overseas Operations», και αφορούν την περίοδο μετά την εκεχειρία του Ιουλίου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η οποία στη συνέχεια κατέρρευσε, οδηγώντας στην επανάληψη των εχθροπραξιών.Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι τέσσερις συγκεκριμένοι θάνατοι είχαν προσωρινά εξαιρεθεί από την καταγραφή των απωλειών που συνδέονταν με την «Operation Epic Fury».

Στη συνέχεια, οι ανανεωμένες εχθροπραξίες με το Ιράν ταξινομήθηκαν από την κυβέρνηση ως «Overseas Operations», αντί να ενταχθούν στην προηγούμενη κατηγορία.Η αλλαγή στην ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε ενώ Αμερικανοί διαπραγματευτές επιχειρούσαν να επιτύχουν μια μόνιμη συμφωνία ειρήνης με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη Washington Post, συνέπεσε επίσης με την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει την έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ως επιτυχία, την ώρα που οι εχθροπραξίες στην περιοχή συνεχίζονταν.

Η διαφορετική καταγραφή των απωλειών έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των επίσημων στοιχείων του Πενταγώνου και τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται οι θάνατοι Αμερικανών στρατιωτικών που συνδέονται με τον πόλεμο.