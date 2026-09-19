ΗΠΑ και Δανία σε ιστορική συμφωνία για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική παρουσία και μπλόκο σε ξένες επενδύσεις

Μετά το «θρίλερ» απειλών του Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, Αμερική και Δανία κατέληξαν σε ιστορική συμφωνία για το νησί. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως μέσα στους όρους, είναι ο αμερικανικός έλεγχος σε επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα.

Τα ξημερώματα προς Παρασκευή (19.09.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το κοινό για την συμφωνία ΗΠΑ – Δανίας για τη Γροιλανδία, με ανάρτηση στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έγραψε πως οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις.

Ανέφερε μάλιστα πως ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης.

«Συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν για πάντα κάθε δυνατότητα να κάνουν ό,τι απαιτείται στη Γροιλανδία προκειμένου να διαφυλάξουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας, καθώς και των ΗΠΑ», έγραψε συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο εξής, κανείς αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορέσει ουδέποτε να έχει βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία, χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μέτε Φρεντέρικσεν: «Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη»

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαιρέτισε τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, διαβεβαιώνοντας πως θα είναι «καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη». Μια συμφωνία που «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου (της Δανίας), καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», επισημαίνει η Φρεντέρικσεν.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαιρέτισε τον συμβιβασμό, αναφέροντας πως «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας». Η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία», συμπλήρωσε.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε με τη σειρά του πως η συμφωνία διασφαλίζει πως Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν βάση στη Γροιλανδία.

«Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γροιλανδία, ότι δεν μπορούν να στείλουν στρατεύματα εκεί και ότι υφίστανται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς», διευκρίνισε.

Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.