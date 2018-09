Φρίκη στην Ινδία! Άγριος βιασμός 7χρονης με μεταλλικό σωλήνα – Χαροπαλεύει η ανήλικη

Ο νεαρός παρέσυρε με μια σοκολάτα το ανήλικο κορίτσι σε χωματερή. Πιστεύεται ότι είναι γείτονάς της και της έταξε 10 ρουπίες για να τον ακολουθήσει.

Η ανήλικη αιμορραγούσε από τα γεννητικά της όργανα όταν γύρισε σπίτι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

«Ο δράστης τη γύρισε σπίτι στις 11:30. Είχε μια πετσέτα γύρω από τη μέση της. Της την έδωσε ο δράστης. Είχε ακατάσχετη αιμορραγία» δήλωσε η θεία της στο Indian Express.

Το ανήλικο θύμα αναγνώρισε τον δράστη και συνελήφθη από τις αρχές. «Ο δράστης δεν έχει ποινικό μητρώο. Η ανήλικη νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο» δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος.

Η πρόεδρος του Delhi Commission for Women, Swati Maliwal, δημοσίευσε λεπτομέρειες για την ανατριχιαστική υπόθεση στο Twitter.

«Μόλις συνάντησα την 7χρονη που έπεσε θύμα άγριου βιασμού από 22χρονο. Την πήγε σε ένα πάρκο, της έβαλε μεταλλικό σωλήνα στα γεννητικά της όργανα και τη βίασε. Το κορίτσι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αιμορραγούσε ακατάσχετα. Η μητέρα είναι ανύπαντρη. Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο που βιώνει το κοριτσάκι. Είναι ήδη υποσιτισμένο. Έχει μεγάλο αγώνα. Θα τη στηρίξουμε στον νόμιμο αγώνα για τη διασφάλιση της θανατικής ποινής των δραστών».

Just met with 7 year old rape survivor who was brutally raped in Seemapuri yesterday by a 22 year old man. He took her to a park, inserted water pipe inside her private part & then raped her. Girl is v critical, has bled incessantly & was operated upon. Mom single parent, v poor!

