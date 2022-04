Ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για μία σκόπιμη «σφαγή» στην πόλη Μπούσα που βρίσκεται έξω από το Κίεβο και κάλεσε την ομάδα των κρατών G7 να προχωρήσει στην επιβολή νέων «καταστροφικών» κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Συνεχίζουμε να ψάχνουμε και να συλλέγουμε πτώματα, αλλά ο αριθμός έχει ήδη αυξηθεί σε εκατοντάδες. Πτώματα βρίσκονται στους δρόμους. Σκότωσαν αμάχους όταν αυτοί έμεναν στην πόλη και καθώς προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν αυτά τα χωριά και τους δρόμους», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας στο Twitter, που παραθέτει τη δήλωση του Ντμίτρο Κουλέμπα.

https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1510590543889321986?s=20&t=c8RTotJ_U1hb86ZyyQLENQ

«Οι Ρώσοι στοχεύουν στο να εξολοθρεύσουν όσο περισσότερους Ουκρανούς μπορούν. Πρέπει να τους σταματήσουμε και να τους εκδιώξουμε», αναφέρει ακόμη ο κ. Κουλέμπα, ζητώντας από τους G7 «καταστροφικές κυρώσεις ΤΩΡΑ»:

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW: -Oil, gas, coal embargo -Close all ports to Russian vessels and goods -Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

Σε νεότερη ανάρτησή του ο Ντμίτρο Κουλέμπα αναφέρει πως η σφαγή στην Μπούσα αποδεικνύει πως το μίσος της Ρωσίας εναντίον των Ουκρανών είναι πάνω και πέρα από ότι η Ευρώπη έχει αντικρίσει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό: βοηθείστε την Ουκρανία να εκδιώξει τους Ρώσους το συντομότερο δυνατόν. Οι σύμμαχοι γνωρίζουν τις ανάγκες μας. Τανκς, μαχητικά αεροσκάφη, αντιαεροπορικά συστήματα. Προμηθεύστε τα ΤΩΡΑ».

Bucha massacre proves that Russian hatred towards Ukrainians is beyond anything Europe has seen since WWII. The only way to stop this: help Ukraine kick Russians out as soon as possible. Partners know our needs. Tanks, combat aircraft, heavy air defense systems. Provide them NOW. pic.twitter.com/LX5S3KVrwD