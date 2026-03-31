FT: Χρηματιστής του Πιτ Χέγκσεθ επιχείρησε επενδύσεις στην άμυνα πριν τον πόλεμο – Φήμες για παραίτηση του υπουργού Πολέμου

Μετά την αποκάλυψη των Financial Times όπου χρηματιστής που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Αμερικανού υπουργού αποπειράθηκε να προχωρήσει σε επένδυση εκατομμυρίων σε διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο στην αμυντική βιομηχανία, μερικές ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι φούντωσαν οι φήμες για παραίτηση του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. Το ρεπορτάζ των Financial Times το οποίο δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα (30.03.2026), με το αμερικανικό Πεντάγωνο να το διαψεύδει και να απαιτεί να ανακληθεί.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ τόνισε μέσω X ότι το δημοσίευμα είναι «εντελώς ψευδές και κατασκευασμένο» κι απαίτησε να ανακληθεί αμέσως — παραμένει μολαταύτα πρώτο θέμα στην ψηφιακή έκδοση της σομόν βρετανικής εφημερίδας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται τρεις μη κατονομαζόμενες πηγές, χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Πιτ Χέγκσεθ στην Morgan Stanley ήλθε σε επαφή με την BlackRock τον Φεβρουάριο σχετικά με επένδυση πολλών εκατομμυρίων στο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Defense Industrials Active ETF, προτού αρχίσει ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κατά τους FT, η επένδυση δεν προχώρησε διότι το ταμείο αυτό, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025, δεν ήταν διαθέσιμο σε πελάτες της Morgan Stanley προς αγορά.

Η εφημερίδα δεν διευκρινίζει πόση ελευθερία είχε ο χρηματιστής να προχωρά σε επενδύσεις εξ ονόματος του υπουργού Χέγκσεθ, ούτε αν είχε προσωπικά γνώση ο υπουργός για τη θέση που επιδίωξε.

«Ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ ούτε κάποιος από τους αντιπροσώπους του ήλθαν σε επαφή με την BlackRock σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια επένδυση», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Παρνέλ.

Η πληροφορία αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας εν μέσω εξέτασης διαφόρων τοποθετήσεων στις αγορές πριν από την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει τον πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Κάποιες από τις επενδύσεις που προσελκύουν την προσοχή μπορεί να ήταν απλώς πονταρίσματα, ωστόσο ειδικοί εγείρουν ερωτήματα σε κάποιες περιπτώσεις για εσωτερική πληροφόρηση, ή διαρροές.