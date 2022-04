Η Πολωνία και η Βουλγαρία, στις οποίες η Gazprom έκοψε την παροχή φυσικού αερίου γιατί δεν πλήρωσαν σε ρούβλια φαίνεται ότι ήταν μόνο η αρχή. Γιατί η Ρωσία απειλεί κι άλλες χώρες, ενώ η Ευρώπη «απαντά» πως έχει προετοιμαστεί.

Μετά τις αποφάσεις της Gazprom, η τιμή του συμβολαίου φυσικού αερίου TTF στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά περισσότερο από 19% σήμερα (27.04.2022) το πρωί, στα 117 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Η Gazprom έχει αναστείλει πλήρως την παροχή φυσικού αερίου στην Bulgargaz (Βουλγαρία) και τη PGNiG (Πολωνία) λόγω της μη καταβολής των πληρωμών σε ρούβλια», ανακοίνωσε, το πρωί της Τετάρτης (27.04.2022) η ρωσική εταιρεία. Η Πολωνία και η Βουλγαρία είναι οι δύο πρώτες χώρες στις οποίες διακόπτεται η παροχή ρωσικού φυσικού αερίου μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Μπορεί η Gazprom να ισχυρίζεται ότι παρόλο που “έκλεισε” τη στρόφιγγα της παροχής φυσικού αερίου σε Πολωνία και Βουλγαρία (προκαλώντας την οργή της Σόφιας) εξακολουθεί να παρέχει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας βάσει της ζήτησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα… συνεχίσει και να το κάνει!

Ο ρωσικός κολοσσός προειδοποίησε ότι θα διακοπεί και το φυσικό αέριο στη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία το οποίο διέρχεται μέσω της Πολωνίας και της Βουλγαρίας, σε περίπτωση μη εγκεκριμένης παρακράτησής του από τη Βαρσοβία και τη Σόφια.

«Η Βουλγαρία και η Πολωνία είναι χώρες διέλευσης. Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης παρακράτησης του ρωσικού φυσικού αερίου που διέρχεται προς τρίτες χώρες, οι διερχόμενες ποσότητες θα μειωθούν κατ’ αναλογία», τόνισε η Gazprom.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απαιτήσει από χώρες τις οποίες χαρακτηρίζει «μη φιλικές» να συμφωνήσουν στην εφαρμογή ενός σχεδίου βάσει του οποίου θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμούς στην Gazprombank για τις πληρωμές του ρωσικού φυσικού αερίου, με την τελευταία να αναλαμβάνει τη μετατροπή του συναλλάγματος σε ρούβλια.

«Οι πληρωμές για την παράδοση αερίου μετά την 1η Απριλίου θα πρέπει να γίνονται σε ρούβλια χρησιμοποιώντας νέα στοιχεία πληρωμών για τα οποία οι συμβαλλόμενοι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως», επισήμανε σήμερα η Gazprom.

Στο… πνεύμα της Gazprom, ο πρόεδρος της ρωσικής βουλής ζήτησε από το καθεστώς Πούτιν να κάνει το ίδιο και με άλλες «μη φιλικές» χώρες. «Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με άλλες χώρες που είναι μη φιλικές προς εμάς», έγραψε στο λογαριασμό του στο Telegram ο Βιατσεσλάβ Βολόντιν, πρόεδρος της Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου!

Αν γίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη, διεμήνυσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν! Η Ευρωπαϊκή Ένωση «είχε προετοιμασθεί» για την διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου και ετοιμάζει «μία συντονισμένη απάντηση», διεμήνυσε μετά τις εξελίξεις η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για εκβιασμό.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.