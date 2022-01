Χάθηκε η επικοινωνία με έναν 75χρονο Γάλλο, ο οποίος προσπαθεί από την 1η Ιανουαρίου να διαπλεύσει μόνος του τον Ατλαντικό κωπηλατώντας με κανό. Ο Ζαν-Ζακ Σαβέν ενεργοποίησε την Παρασκευή (21.1.2022) τον σωστικό πομπό εντοπισμού του και έκτοτε η ομάδα υποστήριξης δεν έχει καμία επαφή μαζί του, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Ο ηλικιωμένος Γάλλος έκλεισε τα 75 του στις 14 Ιανουαρίου και θέλησε να ταξιδέψει με το κανό Audacieux, μήκους οκτώ μέτρων και πλάτους 1,70, ώστε να γίνει «ο πρεσβύτερος του Ατλαντικού» για «να ξεγελάσει τα γεράματα». Το ταξίδι του ξεκίνησε όταν απέπλευσε την Πρωτοχρονιά από το Σάγκρες, στη νότια Πορτογαλία.

«Δυστυχώς, από τις 00.34 χθες το πρωί δεν έχουμε καμία επαφή μαζί του» ανέφερε η ομάδα του. «Ανησυχούμε πολύ, όπως μπορείτε να φανταστείτε» αφού ο Σαβέν ενεργοποίησε τους δύο πομπούς που διέθετε και αυτό δείχνει ότι «αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες».

A 74-year-old man set off to cross the Atlantic solo in a canoe. Jean-Jacques Savin intends to reach the Caribbean after 90 days of paddling for eight to 10 hours a day pic.twitter.com/QgXAnuhGmB