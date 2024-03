Γαλλία: Αγρότες με τρακτέρ και σανό έφτασαν στην Αψίδα του Θριάμβου – 66 συλλήψεις

Στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι βρέθηκαν σήμερα αγρότες με τρακτέρ όπου απέκλεισαν για λίγο την περιοχή. Πέταξαν μάλιστα σανό με την αστυνομία να προχωρά σε συνολικά 66 συλλήψεις.

Οι αγρότες έφθασαν με τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου στο μνημείο για τους στρατιώτες που έπεσαν στη μάχη στη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων γύρω στις 06:00 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) και διέκοψαν για λίγο την κυκλοφορία, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Ανεβήκαμε σήμερα το πρωί για να καταθέσουμε ένα στεφάνι στην Αψίδα του Θριάμβου για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους τους αγρότες που αυτοκτονούν», διευκρίνισε ο Αξέλ Μασόν, κτηνοτρόφος στην περιφέρεια Λουάρ-ε-Σερ στην κεντρική Γαλλία.

«Το κράτος εξακολουθεί να μην μας ακούει», πρόσθεσε ενώ ο θυμός του αγροτικού κόσμου είναι αισθητός σε όλη την Ευρώπη.

Λίγο μετά τις 07:00 (08:00 ώρα Ελλάδας), οχήματα της αστυνομίας είχαν πάρει θέσεις κάτω από το μνημείο και η κυκλοφορία στη διάσημη λεωφόρο Σανζ Ελιζέ δεν είχε ακόμα αποκατασταθεί. Η διαδήλωση κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου έλαβε τέλος γύρω στις 09:40 (τοπική ώρα), σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Άλλες δράσεις έλαβαν επίσης χώρα κοντά στο Παρίσι: τέσσερα τρακτέρ μπλόκαραν μια έξοδο του περιφερειακού και άλλα έπαιρναν θέσεις στο ύψος μιας άλλης πρόσβασης σ’ αυτό τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο που περιβάλλει την πρωτεύουσα, σύμφωνα με την αστυνομία.

#France farmers are becoming more angry. Arc de Triomphe. If the situation continues like this the #Olympics might not be fun.#AgriculteursEnColere #Paris2024 #Paris https://t.co/fQYHgB8K6o