Σοκάρουν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε μια γιαγιά και τη μικρή εγγονούλα της έξω από το σπίτι τους στο Μπορντό της Γαλλίας.

Στο βίντεο φαίνεται η γιαγιά να κρατά από το χέρι την εγγονή της στο κατώφλι του σπιτιού της στη Γαλλία. Τις κινήσεις τους παρακολουθεί ένας άνδρας που στέκεται παραδίπλα.

Η γιαγιά παίρνει τη μικρή και μπαίνουν στο σπίτι όταν ο άνδρας βάζει το πόδι του, εμποδίζοντας το κλείσιμο της πόρτας.

Ακολούθως τραβά τη γιαγιά και την εγγονή και τις ρίχνει κάτω προσπαθώντας να αρπάξει ό,τι μπορεί από την 73χρονη γυναίκα, ενώ σπρώχνει μακριά το παιδί θέλοντας να το αρπάξει.

Ευτυχώς, η μικρή καταφέρνει και γυρίζει πίσω στη γιαγιά της, ενώ για καλή της τύχη εκείνη την ώρα περνά ένα λεωφορείο με τον άνδρα να τρέπεται σε φυγή.

Shocking video of violent attack on a grandmother and granddaughter by a migrant in Bordeaux, France goes viral; Netizen demand strict anti-immigration laws. pic.twitter.com/kqjeE2tFW9