Η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία με βάση την οποία αντί για τον αγωγό MidCat θα κατασκευαστεί ένας υποθαλάσσιος αγωγός που θα συνδέει τη Βαρκελώνη με τη Μασσαλία και θα μεταφέρει φυσικό αέριο και καθαρό υδρογόνο.

Το σχέδιο MidCat ξεκίνησε το 2003 με στόχο να συνδεθούν τα δίκτυα φυσικού αερίου της Γαλλίας και της Ισπανίας μέσω ενός αγωγού μήκους 190 χιλιομέτρων με αφετηρία το Οσταλρίκ, στα βόρεια της Βαρκελώνης και τέρμα την Μπαρμπαϊρά, στα ανατολικά της Καρκασόν, περνώντας από τα Πυρηναία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συμφωνήσαμε να αντικαταστήσουμε το σχέδιο MidCat με ένα νέο σχέδιο, που θα αποκαλείται Διάδρομος Πράσινης Ενέργειας και θα συνδέει την Ιβηρική χερσόνησο με τη Γαλλία», εξήγησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών που είναι αφιερωμένη στην ενεργειακή κρίση.

Όπως διευκρίνισε, στόχος είναι να κατασκευαστεί ένας αγωγός που θα μεταφέρει καθαρό υδρογόνο αλλά επίσης, σε μεταβατική φάση, και αέριο «το οποίο χρειάζεται η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇪🇸PM @sanchezcastejon tells Spanish journalists the future “Green Energy Corridor” will be multiple routes from Barcelona to Marseille linking 🇵🇹🇪🇸 to 🇫🇷🇩🇪.



Further details to be agreed at a 🇫🇷🇪🇸🇵🇹 summit in Alicante 8 December. pic.twitter.com/dIRdCznVTX